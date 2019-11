Viabilità. Ecco tutte le modifiche previste a Lecco nella prossima settimana

LECCO – Ecco le modifiche alla viabilità previste a Lecco la prossima settimana. “Segnaliamo in maniera particolare la prosecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione in asfalto in via Brodolini con conseguente divieto di accesso per i veicoli nella direttrice di marcia da piazza delle Nazioni a viale Don Ticozzi (provenienza Bergamo) dalle 9 alle 19 di lunedì 2 dicembre, nel tratto compreso tra l’intersezione di viale Brodolini con via Elettrochimica e l’incrocio rotatorio di viale Don Ticozzi e piazza delle Nazioni (incrocio rotatorio che rimane interamente percorribile). Tale tratto, secondo l’andamento del cantiere, sarà percorribile a senso unico di marcia nella direttrice da viale Don Ticozzi a piazza Delle Nazioni”.

Particolare attenzione anche in via Milazzo, nel tratto compreso tra via Seminario e via Pasubio, dove dalle 9 alle 18 dei giorni 3 e 4 dicembre sarà percorribile solo una corsia di marcia, per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione in asfalto.

Le ulteriori modifiche alla viabilità