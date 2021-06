Ripristino della pavimentazione lungo la SS36

Dalla serata di domani, 23 giugno, l’avvio dei lavori

LECCO – Anas ha programmato il ripristino della pavimentazione lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” tra Civate (km 43) e Lecco (km 49,100), lungo la carreggiata Nord (direzione Lecco).

Al fine di contenere i disagi al traffico, le lavorazioni saranno svolte nella sola fascia oraria notturna 21-6. L’avvio è previsto per domani 23 giugno con termine lavori entro mercoledì 30 giugno. La limitazione sarà sospesa durante le notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì. Per effetto della chiusura della carreggiata, il traffico in direzione Nord (Lecco) sarà indirizzato in uscita allo svincolo di Civate (km 44,400) con prosecuzione sulle provinciali 639 e 583 e rientro sulla statale allo svincolo di Pescate (km 49,100).

Inoltre, per consentire il completamento dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, a partire da domani 23 giugno e fino al 28 giugno saranno attive limitazioni temporanee sulle rampe degli svincoli di Briosco (km 27,500), Molteno (km 37) e Pescate (km 49). Per effetto dei lavori, che saranno attivati in successione con cantiere attivo su uno svincolo per volta, il traffico potrà essere temporaneamente deviato tramite segnaletica in loco. Anche in questo caso le lavorazioni sono previste nella sola fascia oraria notturna 22-6 con sospensione nelle notti festive e prefestive.