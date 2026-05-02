Viabilità: le modifiche della prossima settimana. Il 10 limitazioni per la “Belee’… de Cursa”

Tra il 4 e il 15 maggio lavori e interventi con modifiche alla circolazione in diverse zone

Domenica 10 maggio divieti di transito dalle 8.30 alle 12.30 lungo le strade interessate dalla gara

LECCO – Modifiche alla viabilità in città nei prossimi giorni per una serie di interventi e per lo svolgimento di una manifestazione sportiva. In particolare, domenica 10 maggio è in programma la gara podistica “Belee’… de Cursa”, che comporterà limitazioni alla circolazione nelle strade interessate dai percorsi.

Per consentire lo svolgimento della corsa, sarà istituito il divieto di transito dalle 8.30 alle 12.30 lungo tutte le vie coinvolte nei tracciati da 6 e 11 chilometri. Nella stessa mattinata, dalle 8 alle 12, sarà vietato il transito in via Santa Barbara, con eccezione per i residenti. Previsto inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 13 in via Santa Barbara e in viale Valsugana, sul lato dei civici pari.

Le modifiche si inseriscono in un quadro più ampio di cambiamenti alla circolazione previsti in questi giorni, anche in relazione al mercato in centro in programma mercoledì 6 maggio.

Tra il 4 e il 5 maggio in via Lungolario Piave, all’altezza del civico 3, è previsto un restringimento della carreggiata con gestione del traffico tramite movieri per lavori alla rete idrica. Sempre il 4 maggio, dalle 8 alle 18, in via Donizetti, all’incrocio con via Rossini, sarà in vigore il divieto di transito per interventi legati alla rete in fibra.

Interventi più articolati interesseranno via Previati, dove dalle 8 del 4 maggio alle 18 del 6 maggio sarà vietato il transito nel tratto compreso tra i civici 15/A e 46/C. Nello stesso periodo verrà sospeso il senso unico con l’istituzione del doppio senso di marcia nei tratti adiacenti e sarà introdotto il divieto di sosta tra le vie Como e Corti, oltre al limite di velocità di 30 chilometri orari per garantire la sicurezza in prossimità del ponte ferroviario. In caso di maltempo, i lavori potranno essere prorogati fino al 7 maggio.

Ulteriori limitazioni sono previste in via Balicco, nel tratto tra via XI Febbraio e via Ferriera, dove sarà vietato il transito dalle 22 dell’8 maggio alle 5 del 9 maggio per il posizionamento di un’autogrù. Sul Lungolario Isonzo, all’altezza del civico 5, è previsto un restringimento della carreggiata dal 4 all’8 maggio per l’installazione di nuove strutture interrate per la raccolta dei rifiuti.

Infine, in via Verdi, nel tratto tra i civici 10 e 17, dal 6 al 15 maggio sarà vietato il passaggio ai veicoli con larghezza superiore a 1,60 metri per lavori edilizi.