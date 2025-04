Viabilità, le modifiche in città per la prossima settimana

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le seguenti modifiche alla viabilità per la prossima settimana:

via DON SERAFINO MORAZZONE, tratti compresi tra via Laini e il civico 179 e tra via Laini e il civico 110, per intervento sulla rete idrica, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite massimo di velocità 30 km/h sul tratto interessato dai lavori dalle 8 alle 18 dal 7 aprile al 18 aprile;

LOCALITÀ PRATO RUBINO, altezza civico 3, per intervento sulla rete idrica, divieto di transito dalle 8 alle 17 del 9 aprile;

VIA CONTE ATTILIO, altezza civico 1, per occupazione suolo pubblico , divieto di transito dalle 8 alle 18 dei giorni 8 e 9 aprile;

PONTE KENNEDY, interdizione del marciapiede per lavori di scavi di saggio finalizzati alla realizzazione della rete del teleriscaldamento dal 7 all’11 aprile;

VIALE DANTE, parziale restringimento con interdizione del marciapiede per riparazione guasto telefonico dall’8 al 10 aprile.