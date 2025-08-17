Viabilità. Le modifiche in programma a Lecco la prossima settimana

Mercoledì 20 agosto allestimento del mercato in centro
LECCO – Segnaliamo le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 20 agosto:
- piazza CARDUCCI, chiusura della sede stradale per lavori di asfaltatura il 18 agosto;
- corso MATTEOTTI, tratto da via Solferino a via XI Febbraio, chiusura della sede stradale per lavori di asfaltatura il 19 agosto;
- via MAZZUCONI, tratto compreso tra i civici 48 e 56, chiusura della sede stradale per lavori di ripristino pavimentazione il 18 e 19 agosto dalle 8 alle 18
- corso SAN MICHELE DEL CARSO, altezza dell’intersezione con corso Monte San Gabriele, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di 30 km/h dalle 8 alle 18 il 19 e 20 agosto