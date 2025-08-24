Viabilità. Le modifiche previste a Lecco la prossima settimana

Allestimento del mercato in centro in programma mercoledì 27 agosto

LECCO – Si segnalano le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 27 agosto:

via SPIROLA, divieto di transito veicolare altezza civico 17, sospensione senso unico, istituzione doppio senso di marcia e limite di 30 km/h nel tratto compreso tra civico 20 e via Sondrio dalle 8 alle 18 il 25 agosto;

via ROCCOLO, tratto compreso tra via Achille Grandi e via Risorgimento, sospensione doppio senso e istituzione senso unico di marcia in direzione discendente verso via Risorgimento, limite di 30 Km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale dalle 8 del 25 agosto alle 18 del 15 settembre;

via SANT’ANTONIO, divieto di transito pedonale per demolizione fabbricato dalle 7 alle 17 il 26 agosto;

via MASCARI, divieto di transito veicolare nel tratto da via San Nicolò al civico 15, sospensione senso unico e istituzione doppio senso di marcia nel tratto da via Bovara al civico 15 e limite di 30 km/h per lavori di ripristino pavimentazione dalle 8 del 26 agosto alle 18 del 26 settembre.

Sulla SS36 raccordo LECCO – VALSASSINA, dal km 0+000 al km 1 +600, svincolo di Lecco Ospedale direzione Valsassina direzione Milano e direzione Lecco e svincolo via Poggi direzione Piani D’Erna e direzione Lecco, è prevista la chiusura al traffico su rampe di ingresso e di uscita dal 25 agosto al 5 settembre dalle 21 alle 5, esclusi i giorni festivi e prefestivi.