Viabilità. Le modifiche previste a Lecco nella prossima settimana

LECCO – Le modifiche alla viabilità della prossima settimana a Lecco:

Parziali o longitudinali restringimento per interventi di scavo per posa cavi telefonici in varie vie (lavori per conto di Tim Servizi Digitali) dal 4 al 22 aprile 2022 istituzione di:

divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica stradale, restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri, e limite massimo di velocità 30 Km/h in via Cantarelli, nel tratto compreso tra il civico 2 e la via Ponte Alimasco, dal 4 al 22 aprile 2022, esclusi sabati e domeniche, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri, limite massimo di velocità 30 Km/h in via Solferino nel tratto compreso tra il civico 19 e l’intersezione con via U. Foscolo, dal 4 al 22 aprile 2022 dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri, limite massimo di velocità 30 Km/h per lo scavo a margine sede stradale e senso unico alternato regolato con impiego di movieri, limite massimo di velocità 30 Km/h per lo scavo in attraversamento da eseguire dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30 in via Ponte Alimasco nel tratto compreso tra via U. Foscolo e via Mattei, dal 4 al 22 aprile 2022 dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

via Ala di Trento, altezza civico 9, per intervento di isolamento rete gas dalle ore 8.30 alle ore 18.00 in data 4 aprile 2022, istituzione di divieto di circolazione veicolare (Impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lereti spa.);

via Ticozzi e piazza delle Nazioni per allestimento Luna Park dalle ore 6.00 alle ore 20.00 dal 2 al 26 aprile 2022 istituzione di: