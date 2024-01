Viabilità. Mattinata di passione lungo la vecchia Lecco – Ballabio

Stop al transito dei mezzi pesanti dalle 6 alle 9, poi senso unico alternato gestito da movieri fino alle 21

Oggi nuovo incontro in Prefettura col quale si definirà la data di riapertura della nuova Lecco – Ballabio, SS36 Dir

LECCO – Code e rallentamenti come previsto, questa mattina, martedì, lungo la vecchia Lecco – Ballabio a causa della chiusura della nuova, la SS36 Dir dopo l’incidente di ieri, con un mezzo pesante che ha preso fuoco all’interno della galleria Passo del Lupo (qui l’articolo).

Come anticipato ieri in serata (qui l’articolo), questa mattina è stato istituito il blocco del transito dei mezzi pesanti dalle 6 alle 9 del mattino per consentire principalmente ai bus degli studenti e al traffico dalla Valsassina diretto verso Lecco, di fluire con meno intoppi possibili.

Inevitabili, comunque, le code, dato il numero elevato di mezzi che ogni mattina si muovono dalla valle verso il capoluogo, che si sono formate sin dal primo mattino, con percorrenze di poco meno di un’ora da Ballabio a Lecco.

Dopo le ore 9, lungo la vecchia Lecco – Ballabio, nel tratto compreso tra i rioni di San Giovanni e Laorca in località Ponte della Gallina verrà istituito un senso unico alternato gestito da movieri, come già predisposto ieri poco dopo la chiusura della nuova Lecco – Ballabio.

In mattinata invece si terrà un altro tavolo tecnico per definire i tempi di intervento necessari per ripristinare la galleria Passo del Lupo e quindi consentire la riapertura dell’arteria stradale.