Viabilità. Provincia e Comuni fanno squadra con Anas: approvato lo studio sul traffico

Il Consiglio provinciale ha dato il via libera all’unanimità all’accordo di programma per analizzare i flussi in ingresso e in uscita dal capoluogo e lungo gli attraversamenti dell’Adda

LECCO – Uno studio complessivo sulla viabilità in ingresso e in uscita da Lecco, con l’obiettivo di fotografare i flussi di traffico e, sulla base dei dati raccolti, individuare eventuali interventi correttivi. È quanto prevede l’accordo di programma tra Provincia di Lecco, Anas e i Comuni di Civate, Galbiate, Garlate, Lecco, Malgrate, Pescate e Valmadrera, approvato all’unanimità dal Consiglio provinciale riunitosi mercoledì 16 settembre.

A illustrare il punto è stato il vicepresidente della Provincia e delegato alla viabilità Mattia Micheli. “L’accordo – ha spiegato – nasce dalla necessità di avere un quadro più preciso della situazione viabilistica lungo gli attraversamenti dell’Adda e, più in generale, attorno al capoluogo e nei Comuni della cintura. Grazie ai dati sullo studio del traffico potremo fare eventualmente dei correttivi” ha aggiunto, sottolineando l’importanza di partire da un’analisi complessiva prima di definire nuovi interventi. 50 mila euro il costo complessivo dello studio, finanziato per metà dalla Provincia e per la restante parte dai 7 comuni interessati.

Il percorso era iniziato già lo scorso anno, quando la Provincia aveva scritto a Regione Lombardia e ad Anas per sottoporre una serie di esigenze del territorio. In quella occasione si era partiti anche dal tema del potenziamento del Quarto Ponte, con l’ipotesi di adeguamento a due corsie in uscita da Lecco, ma lo sguardo era stato allargato a una serie di altri nodi della rete viaria.

Tra le richieste avanzate figuravano infatti anche interventi sulla rotonda di Malgrate all’intersezione con il Ponte Kennedy, sullo stesso Ponte Kennedy, sulla viabilità di Pescate e sui collegamenti nell’area di Civate e Valmadrera, oltre alla possibilità di mantenere sempre aperto il Ponte Vecchio di Lecco e ad altre misure per migliorare la fluidità del traffico in caso di criticità, ad esempio lungo il tunnel del Barro.

“La Regione – ha spiegato Micheli in Consiglio provinciale – aveva risposto dicendo che di fatto le richieste territoriali erano troppo precise e che servivano ulteriori accertamenti per valutare come procedere”.

Da qui la decisione di cambiare approccio: Provincia e Comuni interessati si sono messi attorno a un tavolo per costruire un accordo di programma più ampio, al quale ha aderito anche Anas, con l’obiettivo di arrivare prima a una conoscenza approfondita dei flussi di traffico e soltanto successivamente a eventuali scelte infrastrutturali.

Un metodo condiviso anche dai consiglieri intervenuti durante la seduta. Cesare Colombo, consigliere dei Civici per la Provincia e sindaco di Valmadrera, ha espresso apprezzamento per l’impostazione: “Concordiamo sull’importanza di procedere con uno studio dei dati prima della scelta viabilistica, un tema delicato e che necessita la massima attenzione. Condividiamo il metodo e periamo venga utilizzato anche in altri contesti”.

Nel corso del dibattito è stato inoltre posto il tema della possibilità di estendere in futuro l’analisi ad altri territori. Il consigliere Luca Pigazzini (La Provincia territorio bene comune) ha auspicato che anche la bassa Valle San Martino possa rientrare in una successiva revisione della viabilità. Micheli non ha escluso questa possibilità: “Sulla scorta dei dati valuteremo approfondimenti nuovi, non lo escludiamo”.