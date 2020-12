Viabilità. Traffico difficoltoso per lavori sul Terzo Ponte, code in uscita da Lecco

Dal pomeriggio rallentamenti sulla Statale 36

Ripercussioni anche sul traffico cittadino

LECCO – Traffico difficoltoso dal pomeriggio di oggi, lunedì 14 dicembre, in uscita dalla città e sul Terzo Ponte in corrispondenza di un cantiere di Anas in direzione Sud. I rallentamenti e le code lungo la SS36 hanno avuto ripercussioni anche sulla viabilità cittadina.

Traffico congestionato sulle principali arterie cittadine, in particolare in uscita verso i tre ponti. Code si stanno registrando in corrispondenza della rotonda del Caleotto sia verso il ponte Vecchio sia verso il Terzo Ponte.