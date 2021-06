‘Boom’ di adesioni alla tessera ‘Ti porto io’ di Comune e Linee Lecco

Oltre 250 prenotazioni in poche ore per la tessera dedicata ai giovani fino ai 19 anni

LECCO – Decisamente un bel successo per l’iniziativa ‘Ti porto io’, lanciata giusto ieri dall’amministrazione comunale di Lecco: all’indomani della presentazione ufficiale, questa mattina sono state già superate le 250 richieste delle tessere che consentono ai ragazzi fino ai 19 anni di viaggiare liberamente in città sui pullman di Linee Lecco.

Le tessere sono acquistabili per 10 euro e non necessitano di rinnovi, varranno fino al 31 dicembre dell’anno in cui si compiono i 19 anni d’età (qui il portale dove richiederla).

Una misura pensata dal Comune per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici e che ha evidentemente colto nel segno: in poche ore si è raggiunto quasi il numero di abbonamenti scolastici annui, che nel 2019 erano poco più di trecento.

“Una bella soddisfazione che va oltre ogni più rosea aspettativa – sottolinea il direttore di Linee Lecco, Salvatore Cappello – non ci aspettavamo in così poco tempo tutte queste richieste. L’iniziativa sta dando un ottimo risultato”.