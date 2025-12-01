Viale Costituzione. Prendono il via i lavori per la nuova rotonda, dureranno 4 mesi

Un intervento da 800 mila euro per migliorare il flusso viabilistico tra via Costituzione e via Leonardo Da Vinci

Polemiche da più fronti sulla scelta di iniziare il cantiere sotto le festività natalizie

LECCO – Al via oggi, lunedì, i lavori per la costruzione della nuova rotonda all’incrocio tra via Costituzione e via Leonardo da Vinci. Un intervento da 800 mila euro che ridisegnerà la viabilità in questo tratto critico, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il traffico.

Il nuovo intervento non riguarderà solo la rotatoria ma si estenderà anche al tratto da piazza Manzoni fino a viale Costituzione. Il progetto, condiviso con Linee Lecco, prevede una corsia riservata ai bus lungo viale Costituzione (in direzione via Leonardo da Vinci) per evitare che i mezzi del trasporto pubblico restino ‘incolonnati’ con le auto e viceversa. Nell’altro senso di marcia – dalla rotonda verso Piazza Manzoni – verrà mantenuta una sola corsia, con la fermata dei bus che sarà arretrata di qualche metro rispetto all’attuale posizione davanti ai vecchi cinema.

In via Leonardo da Vinci, invece, sarà chiuso l’attuale sottopasso pedonale, completamente inutilizzato: al suo posto verrà realizzato un attraversamento in superficie che permetterà di guadagnare spazio e ampliare il raggio della rotatoria, che passerà da 24 a 31 metri di diametro esterno.

Il cantiere, aggiudicato dall’impresa 3V Srl di Cisano Bergamasco, seguirà un programma di circa 16 settimane, senza alcuna interruzione durante le festività natalizie e sarà strutturato in quattro fasi.

Come spiegato dal Comune, i primi interventi saranno dedicati alla carreggiata nord, con una corsia riservata agli autobus e una nuova pista ciclabile e all’corsia sud, che vedrà lo spostamento di una delle fermate dell’autobus che transita in viale della Costituzione e la creazione di un nuovo spartitraffico a dividere le due carreggiate.

I lavori inizieranno dunque da piazza Manzoni e proseguiranno fino all’incrocio con viale Costituzione e via Leonardo da Vinci per la costruzione della nuova rotatoria permanente e la successiva sistemazione dei parcheggi di via Nullo.

Sulle tempistiche di realizzazione del cantiere si sono espresse polemicamente nei giorni scorsi le forze di opposizione che hanno fortemente criticato la decisione di avviare i lavori in un periodo già delicato come quello delle festività natalizie. A preoccupare è l’impatto sul traffico, già difficoltoso (e non solo nelle ore di punta).