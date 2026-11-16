Viale Turati, in programma a fine mese la manutenzione delle alberature

Per consentire l’esecuzione dei lavori saranno istituiti divieti di sosta

“Dal 2027 l’Amministrazione sarà impegnata nella programmazione di ulteriori interventi di manutenzione e valorizzazione delle alberature cittadine”

LECCO – A partire da lunedì 23 novembre inizieranno i lavori di spalcatura e potatura del secco su tutte le alberature di viale Turati. Per consentire l’esecuzione dei lavori, saranno istituiti divieti di sosta per i singoli tratti interessati di volta in volta dalle potature, della durata di due intere giornate lavorative ciascuno, al fine di garantire un margine adeguato per gestire eventuali imprevisti o ritardi determinati dalle condizioni meteorologiche.

La predisposizione dei divieti di sosta è attualmente programmata per zone, indicate in mappa con colori differenti: il tratto rosso sarà interessato lunedì 23 e martedì 24 novembre, il tratto blu martedì 24 e mercoledì 25 novembre, il tratto verde mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, il tratto giallo giovedì 26 e venerdì 27 novembre, il tratto nero venerdì 27 e sabato 28 novembre e, infine, la sezione viola sabato 28 e domenica 29 novembre.

In ciascun tratto, i divieti di sosta saranno rimossi appena terminati gli interventi, così da limitare il più possibile i disagi per residenti e commercianti. L’accesso alle attività commerciali sarà inoltre garantito dal personale operativo presente sul posto, compatibilmente con le temporanee interferenze dovute alla presenza del cantiere mobile.

Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecco Simone Brigatti: “Con l’avvio dei lavori su viale Turati diamo seguito a un’esigenza segnalata da tempo dai residenti del quartiere. Questo intervento inaugura un percorso più ampio che, a partire dal 2027, vedrà l’Amministrazione impegnata nella programmazione di ulteriori interventi di manutenzione e valorizzazione delle alberature cittadine per garantire maggiore sicurezza, salute del verde e qualità urbana in tutti i quartieri di Lecco”.