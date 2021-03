Questa mattina la posa della scala che completa il tratto Lecco-Abbadia del Sentiero del Viandante

In azione anche un elicottero per supportare gli operai nello spostamento del materiale

ABBADIA – Il tratto Lecco-Abbadia del Sentiero del Viandante è ormai agli atti conclusivi: questa mattina, lunedì, è stata posata la scala che collega l’ultima parte del tracciato del sentiero che, finalmente, sarà percorribile direttamente dal capoluogo verso il lago e viceversa.

Un elicottero si è alzato in volo per sollevare le pesanti parti metalliche che compongono il manufatto in metallo per posarle sopra il tetto del tunnel della Statale 36. La scala, una volta installata, consentirà di scendere dalla zona delle gallerie ferroviaria e stradale (al di sopra delle quali giunge il percorso) verso il lago per raggiungere la spiaggia.

All’arrivo sono già stati posti i cartelli indicanti la chiesa di San Martino, fino ad oggi il punto di partenza del Sentiero del Viandante ad Abbadia, e per la direzione opposta verso Lecco. Sono state inoltre montate le nuove reti paramassi. Si attende ora il collaudo e poi il via libera alle escursioni.

GALLERIA FOTOGRAFICA