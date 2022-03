Il magazzino dell’azienda Kapriol Morganti a Bonacina ospita la raccolta di viveri per l’Ucraina

Tanti volontari al lavoro e via vai di lecchesi per donare. “Una grande risposta di generosità da parte della città”

LECCO – Da giorni prosegue la raccolta umanitaria per l’Ucraina, promossa dal Comune di Lecco insieme alla Chiesa Ortodossa San Nicola di Myra: si raccolgono beni di prima necessità, dal vestiario agli alimenti a lunga conservazione, dai medicinali a coperte e materassi, dai prodotti per l’igiene a quelli per i bambini.

Un container è già partito nei giorni scorsi e un secondo quest’oggi, venerdì. E’ uno dei magazzini messi a disposizione dall’azienda Kapriol Morganti di Bonacina il ‘cuore’ di questa iniziativa e dove diversi volontari, alcuni giovanissimi, si danno da fare per inscatolare e preparare le donazioni per essere spedite. Ad aiutarli anche del personale fornito dalla stessa azienda.

“I lecchesi hanno reagito in maniera spontanea e compatta, c’è stato un tam tam molto forte in questi giorni per aderire all’iniziativa” ci racconta il sindaco Mauro Gattinoni che abbiamo incontrato nella giornata di ieri, giovedì, al magazzino dell’azienda. Presente anche il titolare Franco Morganti e padre Vitaly Korsakov, referente della chiesa ortodossa lecchese.

