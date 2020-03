VIDEO – Aprite le finestre e suonate: un flash mob sonoro per ‘rompere’ l’isolamento

La musica per riavvicinare le persone. Anche nel lecchese il flash mob ‘casa per casa’

Isolati per il Coronavirus, più vicini grazie alla musica.

LECCO / MERATE – “Apriamo le finestre, usciamo sui balconi e suoniamo insieme anche se lontani”. E’ lo slogan dell’iniziativa lanciata sul web da FanfaRoma e che si è subito diffusa in tutta Italia, dando appuntamento ai suonatori alle 18 di oggi, venerdì.

“Non importa saper leggere la musica, suonare uno strumento o possederlo; basta anche cantare una canzone o far suonare le pentole di casa, l’importante è farci sentire perché la musica è la migliore medicina per curare l’anima e in questo momento ne abbiamo bisogno”.

Così è stato anche nel lecchese dove, alle 18 non pochi hanno deciso di prendere parte a questo grande concerto ‘a distanza’, ognuno alla propria finestra, ognuno al proprio terrazzo.