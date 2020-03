VIDEO – Coronavirus e scuola: lezioni ‘a distanza’, ecco come funzionano

Scuole chiuse per il Coronavirus ma le lezioni proseguono

Da questa settimana didattica a distanza per tanti studenti lecchesi

LECCO – La scuola ai tempi del Coronavirus? Continua… da casa. Classi ‘virtuali’ e videoconferenze: così le lezioni stanno proseguendo in questi giorni per molti studenti, nonostante la chiusura forzata degli edifici scolastici per l’allerta sanitaria.

Nella seconda settimana di sospensione dell’attività didattica, molti istituti lecchesi si sono infatti organizzati per rendere effettiva la ‘didattica a distanza’.

I professori comunicano con i propri alunni utilizzando piattaforme adoperabili gratuitamente in rete oppure realizzate ‘ad hoc’ dalle singole scuole. E’ il caso, tra gli altri, dell’istituto Bertacchi di Lecco che fruisce di una propria finestra di animazione digitale.

“Abbiamo voluto rendere utili agli studenti anche questi giorni di sospensione dell’attività nelle scuole – spiega il preside Raimondo Antonazzo – il decreto legge chiedeva agli istituti di convocare il collegio docenti per autorizzare questa modalità di didattica, lo abbiamo fatto tra sabato e domenica attraverso il portale on line dando ai professori modo di esprimersi”.

Oltre 120 docenti hanno partecipato alla votazione dando il loro consenso. Ma come funziona la didattica ‘a distanza’? Ce ne parla la professoressa Francesca Negri, docente dell’Istituto Bertacchi, nel seguente video: