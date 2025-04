Videostorie di sport con Nando Sanvito, grande successo a Lecco

Il 10 aprile appuntamento a Colle Brianza

LECCO – Grande partecipazione e coinvolgimento per il primo incontro di Videostorie di sport raccontate dal giornalista Nando Sanvito, svoltosi lunedì 17 marzo presso il Polo di Lecco del Politecnico di Milano. L’iniziativa, promossa dall’associazione Let’sPOLIt e dal progetto SIMUL con il patrocinio della Città di Lecco e del Comune di Colle Brianza, ha visto un pubblico attento e ispirato dalle storie di sport, resilienza e passione raccontate dal noto giornalista.

L’evento dal titolo “Quando il limite si fa risorsa” ha saputo stimolare riflessioni profonde, offrendo un viaggio tra immagini, racconti e testimonianze che hanno mostrato come il limite possa manifestarsi in modo imprevisto divenendo nuova fonte di risorsa. L’abilità narrativa di Nando Sanvito ha catturato l’attenzione dei presenti, dimostrando ancora una volta il valore educativo dello sport.

Ora l’attenzione si sposta verso il secondo appuntamento, “Una sfida amica”, in programma per giovedì 10 aprile 2025 alle ore 21.00 presso l’Oratorio di Nava, Colle Brianza. Un’occasione per continuare a esplorare il lato umano della competizione e per celebrare le eccellenze sportive del Comune con la premiazione finale.