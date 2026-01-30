Vigili del Fuoco di Lecco, cambio al vertice: Durante va a Sondrio, Farina nuovo comandante

Dal 31 gennaio l’ingegner Antonio Giulio Durante lascia il Comando provinciale lecchese per guidare quello valtellinese in vista delle Olimpiadi 2026

A subentrargli sarà l’ingegner Angelo Farina, dirigente con lunga esperienza nel Corpo

LECCO – Dal 31 gennaio il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco sarà interessato da un significativo avvicendamento al vertice. L’ingegner Antonio Giulio Durante, attuale comandante provinciale, lascerà la guida del Corpo sul territorio lecchese per assumere il nuovo e delicato incarico di comandante del Comando dei Vigili del Fuoco di Sondrio, chiamato a svolgere un ruolo centrale nel dispositivo di sicurezza in vista delle Olimpiadi Invernali Milano–Cortina 2026, che coinvolgeranno direttamente le località di Bormio e Livigno.

Il bilancio del mandato a Lecco

L’ingegner Durante conclude così un periodo di oltre due anni alla guida del Comando lecchese, iniziato il 19 dicembre 2023. Un arco di tempo caratterizzato da un’intensa attività operativa, formativa e di prevenzione incendi, in un territorio complesso per caratteristiche geografiche, infrastrutturali e per la forte presenza turistica.

Durante il suo mandato, il Comando ha dovuto affrontare numerose emergenze e ha potenziato le attività di addestramento e aggiornamento del personale, rafforzando al contempo la collaborazione con enti locali e istituzioni. Tra i risultati più rilevanti figura anche l’impulso dato al lungo percorso verso la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Lecco, un’infrastruttura attesa da oltre venticinque anni e considerata strategica per il futuro assetto del soccorso pubblico nella provincia.

Prima dell’esperienza lecchese, l’ingegner Durante aveva maturato una lunga carriera come funzionario presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Milano e aveva già ricoperto l’incarico di comandante provinciale ad Agrigento, portando con sé un bagaglio di competenze operative e gestionali che hanno segnato anche il periodo trascorso a Lecco.

Una nuova sfida in Valtellina

Il trasferimento a Sondrio avviene in una fase particolarmente delicata per il territorio valtellinese, chiamato a gestire flussi straordinari di atleti, delegazioni e turisti in occasione dei Giochi olimpici. Il ruolo dei Vigili del Fuoco sarà cruciale sotto il profilo della sicurezza, della prevenzione e della risposta alle emergenze, sia nelle aree di gara sia nei centri abitati e lungo le principali direttrici di collegamento.

L’esperienza maturata da Durante in contesti complessi e ad alta densità operativa rappresenta un tassello importante nella preparazione del sistema di soccorso provinciale in vista dell’appuntamento internazionale.

Angelo Farina alla guida del Comando lecchese

A subentrare alla guida del Comando provinciale di Lecco sarà l’ingegner Angelo Farina, dirigente con un profilo professionale consolidato all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La sua carriera si è sviluppata prevalentemente presso il Comando di Foggia, dove per anni ha ricoperto l’incarico di vicario, acquisendo una profonda conoscenza sia delle dinamiche operative sia di quelle organizzative e gestionali.

Nel settembre 2024 Farina è stato chiamato a svolgere il ruolo di dirigente vicario presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia, un territorio di grande estensione e complessità, caratterizzato da un’elevata richiesta di interventi e da un contesto industriale e infrastrutturale di primo piano. Un’esperienza che ha ulteriormente rafforzato le sue competenze in termini di coordinamento delle risorse e gestione delle emergenze.

Il passaggio di consegne avviene nel segno della continuità operativa e istituzionale, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita intrapreso dal Comando lecchese negli ultimi anni. La sfida per il nuovo comandante sarà quella di consolidare il ruolo dei Vigili del Fuoco come presidio fondamentale di sicurezza per la comunità, mantenendo alto il livello di preparazione del personale e rafforzando la rete di collaborazione con le amministrazioni locali e le altre componenti del sistema di protezione civile.

Un avvicendamento che, da un lato, proietta Antonio Giulio Durante verso una delle prove più impegnative della sua carriera, dall’altro apre una nuova fase per il Comando di Lecco sotto la guida di Angelo Farina, chiamato a garantire continuità, efficienza e vicinanza al territorio in un contesto sempre più complesso e strategico.