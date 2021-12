Vigili del Fuoco in festa per Santa Barbara: oltre 2mila gli interventi in un anno

Oggi, 4 dicembre, le celebrazioni per Santa Barbara

Il bilancio dell’attività del 2021 e l’annuncio delle onorificenze

LECCO – Vigili del Fuoco in festa oggi, sabato 4 dicembre, in occasione di Santa Barbara, loro protettrice. Le celebrazioni si sono svolte in forma ristretta visto l’emergenza epidemiologica in corso: i Vigili del Fuoco si sono trovati nella chiesa di Pescarenico per prender parte alla messa concelebrata dal prevosto di Lecco Monsignor Davide Milani insieme a don Andrea Lotterio, parroco di Malgrate. Presenti le autorità civili, militari e religiose della città, a partire dal prefetto Castrese De Rosa e il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

Un appuntamento importante servito anche per fare il punto delle attività svolte durante questi ultimi mesi, in un anno caratterizzato dal perdurare dell’emergenza Covid e dalle conseguenze dei cambiamenti climatici che si cominciano a tradurre anche in interventi sempre più numerosi e complessi causati da eventi meteorologici estremi.

Ben 2146 interventi per soccorso tecnico urgente sono stati effettuati nel 2021, portando alla compilazione di 2804 schede di intervento. Non sono mancati neppure i corsi di formazione interna e di re-training del personale operativo (14) al fine di garantire gli assetti operativi necessari per affrontare alcune tipologie di interventi; i corsi di aggiornamento in remoto per i professionisti antincendio (Ingegneri, architetti, geometri…) e le sessioni di esami teorici-pratici per gli addetti antincendio delle aziende ai sensi del testo unico sulla sicurezza. 910 sono stati invece i procedimenti di prevenzione incendi ed attività ispettive.

Non solo. Ringraziando tutto il personale della sede centrale di Lecco e delle sedi distaccate dei Volontari di Merate, di Bellano e di Valmadrera, il comandante Angelo Ambrosio ha voluto sottolineare alcune novità dell’anno che si appresta a concludersi: “ Quest’anno, a seguito della riorganizzazione delle Colonne Mobili Regionali resasi necessaria sulla base delle più recenti disposizioni legislative che hanno conferito al Corpo nuove competenze in materia di concorso alla lotta attiva degli incendi boschivi e la funzione di coordinamento in materia di protezione civile, sono state organizzate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco su tutto il territorio nazionale due esercitazioni relative all’attivazione del dispositivo di mobilitazione delle colonne mobili regionali in caso di eventi calamitosi nazionali in relazione alle tipologie di rischi ( crolli-alluvioni-frane-rilascio energia nucleare…..). Sono state simulate delle manovre operative in campo con il coinvolgimento di tutte le strutture territoriali del Corpo, con la regia nazionale del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco: in soli 4 giorni sono state impiegate nella sola regione Lombardia oltre 1228 unità di personale e specialisti a cui ha partecipato anche il personale e i mezzi del comando di Lecco. Esse sono state precedute da un’intensa attività informativa ed addestrativa del personale VV.F. Hanno consentito di testare la prontezza operativa del dispositivo di soccorso del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco in caso di calamità nazionali/regionali con la mobilitazione di risorse proporzionali alla tipologia ed alla magnitudo degli eventi calamitosi. ( prontezza immediata pari al 30% delle forze in servizio su tutto il territorio nazionale) ”.

La nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Valmadrera

Tra i tanti ringraziamenti, D’Ambrosio ha voluto tributare un grazie speciale al sindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi “per l’impegno che ha assunto nel fornire alla collettività la nuova sede distaccata dei Vigili del Fuoco Volontari, indispensabile per lo svolgimento ottimale dei compiti istituzionali, che verrà collocata nell’area strategica del comune di Valmadrera, già individuata in località Caserta. Ringrazio anche Gianluca Bianchi, ex presidente dell’associazione onlus “ Amici dei Pompieri di Valmadrera”, per aver donato al Comando dei Vigili del Fuoco alcune attrezzature professionali da intervento, volte a migliorare il servizio di assistenza e soccorso alla popolazione che istituzionalmente siamo chiamati a svolgere quotidianamente”.

Le onorificenze

L’occasione è servita anche per annunciare le onorificenze conferite dal Ministero dell’Interno e che verranno consegnate successivamente per effetto delle misure anti-covid. Orazio Secchi riceverà il diploma di lodevole servizio, la medaglia ricordo e la riproduzione in scala della caratteristica piccozza in dotazione al Corpo mentre verranno conferite le croci di anzianità ad Andrea Beretta, Roberto Cornali, Massimiliano Lambri, Stefano Sirtori, Ivan Zorzetto in servizio al distaccamento di Merate e a Valentino Passoni e Stefano Zinanni del distaccamento di Bellano.