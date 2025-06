Vigili del Fuoco, maggiore efficacia negli interventi che richiedono l’utilizzo di imbarcazioni

Concluso il Corso Interprovinciale di Patente Nautica di Prima Categoria

Tra i 18 partecipanti anche i Vigili del Fuoco del comando di Lecco

LECCO – Si è concluso con successo venerdì 20 giugno il corso interprovinciale per il conseguimento della patente nautica di prima categoria VVF, un’attività formativa fondamentale per il personale dei Vigili del Fuoco. Il corso, iniziato lo scorso 9 giugno, ha visto la partecipazione di 18 vigili del fuoco provenienti dai Comandi di Varese, Milano, Lecco e Como.

Le lezioni pratiche, elemento cruciale per la preparazione dei futuri conduttori di mezzi nautici, si sono svolte nelle acque del Lago di Varese presso i canottieri della Schiranna e le acque antistanti il comune di Bodio (VA). Questo scenario ha permesso ai partecipanti di mettere in pratica le nozioni teoriche acquisite, familiarizzando con le manovre e le procedure di sicurezza in ambiente acquatico grazie ai Formatori dello stesso Corpo Nazionale della Regione Lombardia provenienti dai comandi di Varese, Bergamo e Lecco.

L’acquisizione della patente nautica di prima categoria da parte di nuovo personale, garantirà una maggiore efficacia negli interventi che richiedono l’utilizzo di imbarcazioni. La collaborazione tra i diversi Comandi provinciali in questo corso sottolinea l’importanza della sinergia e della formazione continua del personale. Questa abilitazione conseguita permette ai vigili del fuoco di poter guidare natanti da soccorso. Durante il corso i partecipanti hanno imparato a manovrare i natanti durante le fasi di ormeggio, varo, alaggio, imbarco e sbarco di personale oltre ad effettuare manovre per il recupero di persone in acqua e traino di altre imbarcazioni.