Vigili del fuoco: tra il Magnodeno e il Resegone l’addestramento regionale Saf

L’iniziativa, in corso da martedì scorso, si svolgerà fino al 6 giugno

L’obiettivo dell’addestramento è migliorare le competenze e le abilità del personale SAF nel soccorso tecnico urgente in ambiente impervio

LECCO – E’ in corso da martedì scorso, 27 maggio, l’addestramento regionale per il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco della Lombardia. L’iniziativa, che verrà promossa fino al 6 giugno, ha l’obiettivo di migliorare le competenze e le abilità del personale SAF nel soccorso tecnico urgente. Lo scenario di intervento è quindi un ambiente impervio e in parete come quello rappresentato dalle montagne lecchesi con particolar riguardo al Magnodeno e al Resegone. Previsto anche l’utilizzo dell’elicottero “Drago”.

L’addestramento sta richiamando in città numerosi Vigili del Fuoco provenienti da tutta la regione Lombardia, rappresentando un’opportunità importante per migliorare la preparazione e l’efficienza del dispositivo di soccorso. Non solo, ma è finalizzato a garantire che i Vigili del Fuoco siano in grado di intervenire con rapidità ed efficacia in situazioni di emergenza complesse, assicurando la sicurezza e il soccorso delle persone coinvolte.

Obiettivi, questi ultimi, caldeggiati e sostenuti con vigore dalla direzione Regionale vf Lombardia e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.