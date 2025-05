Vigili del Fuoco volontari, successo per il primo seminario di polizia giudiziaria

Hanno partecipato circa cinquanta vigili del fuoco dei distaccamenti di Bellano, Merate e Valmadrera

Fornire agli operatori strumenti concreti per avviare tempestivamente le necessarie procedure di legge

LECCO – Si è svolto con successo, sabato 17 maggio, il primo seminario dedicato agli aspetti di polizia giudiziaria negli interventi di soccorso tecnico urgente, promosso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco. L’evento, tenuto presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Lecco, ha visto la partecipazione di circa cinquanta vigili del fuoco volontari provenienti dai distaccamenti di Bellano, Merate e Valmadrera.

A guidare l’incontro è stato il Comandante Provinciale, ing. Antonio Giulio Durante, che ha illustrato nel dettaglio le procedure operative da adottare nei contesti in cui si rendano necessari adempimenti di polizia giudiziaria, con particolare attenzione alla corretta compilazione dei verbali di accertamento e delle annotazioni di servizio.

Il seminario si inserisce in un ciclo formativo promosso dal Comando, volto a rafforzare la preparazione tecnica e giuridica dei vigili del fuoco, permanenti e volontari, nell’ottica di migliorare l’efficacia degli interventi e garantire il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi.

Obiettivo dell’iniziativa è infatti quello di fornire agli operatori strumenti concreti per avviare tempestivamente le necessarie procedure di legge nei casi in cui emergano irregolarità, contribuendo così alla sicurezza dei soccorritori e alla tutela dell’incolumità pubblica. Il secondo appuntamento è in programma per sabato 31 maggio, sempre presso l’Ordine degli Ingegneri, con un’ulteriore sessione formativa.