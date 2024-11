Villa e Parco Eremo-Serponti, un patrimonio da valorizzare con i Luoghi del Cuore

Fino al 15 aprile è possibile sostenere la rinascita di questo storico complesso

La struttura ha per ora totalizzato 851 voti

LECCO – Il FAI (Fondo Ambiente Italiano), in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha lanciato la dodicesima edizione de “I Luoghi del Cuore”. Fino al 15 aprile sarà possibile votare i propri luoghi del cuore e spingere più persone possibile a votarli.

Il “Gruppo Amici di Germanedo“, in collaborazione con l’Arci – Circolo Promessi Sposi di Germanedo e con l’appoggio del Comune di Lecco, ha proposto un luogo di valore storico, artistico e simbolico, ovvero la Villa e il parco “Eremo” – Serponti di Mirasole a Germanedo di Lecco.

Alla villa è annesso ciò che resta del vasto parco, oggi di proprietà comunale, che rappresenta un luogo di sosta e di incontro non solo per i residenti, ma anche per chi cerca un attimo di respiro nella frenesia e nel rumore della vita quotidiana. La rinascita di questo complesso monumentale, caduto nell’oblio negli ultimi anni, può avvenire solo attraverso una “riappropriazione” della sua storia e del suo valore da parte dell’intera comunità lecchese. È da qui che nasce l’idea di proporlo come “Luogo del Cuore”.

Giovedì 7 novembre, il Fai ha aggiornato la classifica dei Luoghi del Cuore, caricando anche i voti cartacei finora raccolti. Il complesso di Villa e parco Eremo – Serponti di Mirasole ha per ora totalizzato 851 voti, classificandosi al 98° posto in classifica, secondo a livello della provincia di Lecco, dietro al traghetto leonardesco di Imbersago.

La classifica sarà aggiornata a gennaio, nel frattempo saranno coinvolte anche le scuole del territorio e altre realtà locali. Il “Gruppo Amici di Germanedo” invita tutti a partecipare a questa opportunità per restituire alla città e al territorio un luogo di grande valore identitario e simbolico.

Per votare il “Luogo del Cuore di Lecco 2024”, è possibile farlo fino al 15 aprile, in due modalità: online, attraverso questo link, oppure con una firma cartacea. Le postazioni per la raccolta delle firme sono: il Bar Circolo Promessi Sposi di Germanedo (in Via Lombardia 7, aperto tutti i giorni), il Comune di Lecco, l’Alimentari Previtali Battista (in Via alla Chiesa 34), il Bar Carpe Diem (in Via On. Celestino Ferrario 27A a Germanedo) e il Frida Concept Caffè (in Via alla Chiesa 5).