Villa Eremo scala la classifica dei “Luoghi del cuore” e guarda a un nuovo futuro

Continua senza sosta l’attività degli Amici di Germanedo per valorizzare l’antica villa

“E’ di pochi giorni fa la notizia che l’Asst di Lecco ha commissionato uno studio di fattibilità per il recupero”.

LECCO – Nella giornata di ieri è stato pubblicato sul portale della dodicesima edizione de “I Luoghi del Cuore” l’aggiornamento dei voti raccolti (si può votare fino al 10 aprile 2025). Villa Eremo-Serponti di Mirasole di Germanedo è “volata” a poco più di 4600 voti, classificandosi al 47° posto in classifica nazionale, 11° regionale e secondo a

livello della Provincia di Lecco dopo il traghetto di Imbersago.

Segue la chiesa di S. Egidio a Bonacina, con la quale è stata instaurata una proficua collaborazione per iniziative condivise, valorizzando il percorso che unisce i due luoghi (Germanedo e Bonacina) della città di Lecco. Sono state coinvolte altre associazioni del territorio (fra cui l’Associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia”) e diverse scuole di ordine e grado. Diverse classi hanno partecipato a visite dedicate a villa Eremo. Il prossimo 16 marzo si terrà un importante concerto pianistico dedicato al compositore Gian Raimondo Serponti di Mirasole (1846-1907). Per sostenere il concerto il gruppo Amici di Germanedo ha organizzato il prossimo 1 marzo una serata gastronomica allietata da pizzoccheri con letture dialettali di Gianfranco Scotti (Associazione Giuseppe Bovara).

“Le idee e le iniziative dedicate alla riscoperta e alla rinascita di Villa Eremo si stanno moltiplicando grazie a questa corale e serena collaborazione tra gruppi e associazioni del territorio! Questo impegno sta dando i suoi frutti: è di pochi giorni fa la notizia che la Asst Ospedale di Lecco, che recentemente ha messo in sicurezza l’edificio, ha commissionato uno studio di fattibilità per il recupero di Villa Eremo-Serponti, destinandola a padiglione territoriale di Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza, per attività ambulatoriali e comunità terapeutica. Si tratta di una splendida notizia che al contempo chiede un ultimo sforzo per raccogliere ulteriori firme: più il luogo viene conosciuto, più sarà facile prospettarne la rinascita!”