Villa Locatelli. Nuova illuminazione architettonica per la sede della Provincia

Il progetto è stato concepito per esaltare i caratteri distintivi della Villa

Nel giardino sono stati installati nuovi corpi illuminanti in sostituzione di quelli esistenti

LECCO – La ricorrenza del 4 novembre, Giornata delle Forze armate e dell’Unità nazionale, ha rappresentato l’occasione per inaugurare la nuova illuminazione decorativa delle facciate di Villa Locatelli, sede della Provincia di Lecco.

Oltre ai precedenti interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo conclusi nel 2024, la Villa è stata anche oggetto di riqualificazione illuminotecnica: nel giardino sono stati installati nuovi corpi illuminanti in sostituzione di quelli esistenti.

Particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione architettonica dell’edificio attraverso la realizzazione di una nuova illuminazione decorativa delle facciate mediante l’installazione di corpi illuminanti a tecnologia led. Il progetto è stato concepito per esaltare i caratteri distintivi della Villa, mettendone in risalto le linee architettoniche. L’intervento rappresenta un investimento nella valorizzazione del patrimonio pubblico, contribuendo ad accrescere il valore estetico e la riconoscibilità di Villa Locatelli.

La nuova illuminazione, inaugurata nella prima ricorrenza istituzionale nazionale, consente di personalizzare il colore della facciata in occasione di ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e iniziative di particolare rilevanza nazionale e internazionale.

La Villa potrà così illuminarsi con i colori della bandiera italiana nelle celebrazioni istituzionali, con il blu, il rosso, il rosa in occasione di giornate dedicate a specifici eventi, trasformandosi in un simbolo visibile di partecipazione e vicinanza alle iniziative promosse dalla comunità.

“Con la riqualificazione di Villa Locatelli abbiamo voluto dedicare particolare attenzione anche all’illuminazione della facciata, perché valorizzare il nostro patrimonio pubblico significa non soltanto prendersene cura, ma anche rafforzarne l’identità e il significato per il territorio – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – Villa Locatelli è la casa della Provincia, un punto di riferimento per i nostri Comuni e per tutta la comunità lecchese. Abbiamo voluto renderla ancora più riconoscibile, valorizzandone l’architettura e facendo emergere, attraverso la luce, il nostro Tricolore, simbolo dei valori e delle istituzioni che rappresentiamo. Ma la luce sarà anche un modo per comunicare, condividere ricorrenze importanti, sostenere campagne di sensibilizzazione ed esprimere vicinanza alla comunità. Perché una sede istituzionale non deve essere soltanto un luogo in cui si amministra, ma anche un simbolo di appartenenza e attenzione al territorio”.