Villa Manzoni protagonista di “Parola di Pollice Verde”

Le telecamere del programma di Luca Sardella nella storica villa del Caleotto e in altri luoghi del lecchese

LECCO – Le telecamere di “Parola di Pollice Verde” fanno tappa a Villa Manzoni. Questa mattina, mercoledì, il conduttore del noto programma televisivo Luca Sardella con il suo team ha visitato la storica villa lecchese, protagonista di una puntata che andrà in onda nelle prossime settimane su Rete 4.

La visita alla Villa

Ad accogliere Sardella il dottor Mauro Rossetto, direttore del Simul (Sistema Museale Urbano Lecchese), che ha guidato la visita nei locali agibili della villa, mostrando anche i lavori di restauro che stanno interessando il piano terra, sede del Museo Manzoniano.

Riprese nel lecchese

Nei giorni scorsi Sardella ha fatto tappa anche in alcuni paesi dell’alto lago e in Valsassina, presso Carozzi Formaggi. Oggi prima di Villa Manzoni ha visitato il negozio di Ceko il Pescatore, nel pomeriggio sarà invece al Ronco di Garlate.

Il commento

“Passeggiando per Lecco ho visto Piazza Manzoni, negozi intitolati al celebre scrittore, conosciuto signori ‘Manzoni’ – ha detto Sardella – quindi ho pensato, perché non andare a visitare la Villa Manzoni? Sono molto contento di essere qui e di aver potuto scoprire le meraviglie di questo luogo grazie al Dottor Rossetto, persona competente e appassionata”. La puntata, come annunciato, andrà in onda nelle prossime settimane: “La data precisa è ancora da definire – ha detto Sardella – l’appuntamento è sempre di sabato su Rete 4 alle ore 13”.

GALLERIA FOTOGRAFICA