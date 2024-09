Ville Aperte in Brianza: week-end di visite guidate nei luoghi del Beato Serafino Morazzone

Un’opportunità per esplorare il patrimonio storico e artistico di un territorio ricco di cultura

Sabato si terrà una visita guidata alla chiesa di San Giovanni Battista, mentre domenica i volontari offriranno un percorso dedicato alle famiglie presso il Museo del Beato Serafino

LECCO – Torna l’attesa edizione autunnale di Ville Aperte in Brianza, un appuntamento culturale che ogni anno offre la possibilità di scoprire il ricco patrimonio storico e artistico del territorio. In questa cornice, la parrocchia di Chiuso, in collaborazione con l’associazione Amici del Beato Serafino Morazzone, propone due visite guidate nei weekend di sabato 21 e domenica 22 settembre.

Sabato 21, alle ore 15.30, si terrà una visita guidata alla chiesa di San Giovanni Battista, conosciuta anche come chiesa del Beato Serafino. Questo nome le è stato attribuito perchè vi officiò e fu sepolto don Serafino Morazzone, sacerdote beatificato nel 2011. La chiesa, caratterizzata da un’architettura a navata unica e da una facciata a capanna, conserva le sue origini romaniche. Di grande valore sono gli affreschi quattrocenteschi del presbiterio, che mostrano influenze di artisti del calibro di Vincenzo Foppa e Andrea Mantegna.

Domenica 22 settembre, alle ore 15:00, i volontari organizzano un nuovo percorso dedicato alle famiglie presso il Museo del Beato Serafino, arricchito da un laboratorio creativo per i bambini. Il museo, situato nella canonica della chiesa parrocchiale di Chiuso, occupa il piano terra dell’edificio in cui don Serafino visse per 49 anni (1747-1822). Al suo interno sono conservate preziose testimonianze sulla vita del Beato, sui suoi rapporti con Alessandro Manzoni e sulla venerazione che ha circondato questa straordinaria figura di sacerdote ambrosiano.

“Dopo la visita alla canonica di don Serafino, i bambini parteciperanno a un laboratorio creativo in cui realizzeranno una fragola 3D come ricordo dell’esperienza al museo. Ma perché proprio una fragolina? In un giorno di gennaio, don Serafino si recò con i bambini di Chiuso alla chiesa di San Giovanni Battista per pregare insieme. Tuttavia, si accorse che uno di loro mancava all’appello…Curiosi di scoprire come finisce la storia? Non vi resta che iscrivere la vostra famiglia alla visita!” spiegano i coordinatori dell’evento.

Le iscrizioni vengono effettuate online a questo sito (selezionando tra le località di Lecco – frazione Chiuso). Entrambe le attività sono ad ingresso gratuito, con la possibilità di fare un’offerta libera.