L’iniziativa della Parrocchia per sostenere il nuovo oratorio

Il vino ‘La cantina del Prevosto’ è disponibile, i fondi raccolti saranno destinati all’oratorio San Luigi

LECCO – Un dono particolare, simbolico, bello e buono, per allietare i momenti dei pasti o con gli amici oppure per un regalo con “alto valore aggiunto”.

E’ il vino Doc ‘La cantina del Prevosto’, un rosso Gamay del Lago Trasimeno prodotto dai vinicultori della cantina sociale di Castiglione del Lago (Perugia) ed imbottigliato in esclusiva per un progetto di beneficenza volto a raccogliere fondi per l’oratorio San Luigi della Parrocchia di Lecco.

L’etichetta, come spiegato dalla Parrocchia, è disegnata appositamente dall’artista milanese Adriano Attus. Tutte le offerte raccolte con il vino “La cantina del Prevosto” saranno devoluto per la costruzione del nuovo oratorio San Luigi della parrocchia san Nicolò di Lecco.

Una scatola da 6 bottiglie da 0,75 cl: offerta da 65 euro. Una bottiglia da 0,75 cl: offerta da 12 euro.

Per informazioni e per avere il vino

Segreteria parrocchia San Nicolò: 0341.282403, Segreteria@chiesadilecco.it