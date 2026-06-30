Violenza di genere. Nasce “Mimosa Lombardia”: le farmacie in rete a sostegno delle donne

Il 30 giugno a Palazzo Pirelli sarà presentato il progetto promosso da Farmaciste Insieme, che coinvolge professioni sanitarie, istituzioni, associazioni e Terzo Settore

Sarà anche presentato il Board Interprofessionale Progetto Mimosa Lombardia, nuova alleanza territoriale a sostegno delle persone più fragili

MILANO – Rafforzare il ruolo delle farmacie nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere attraverso una rete che coinvolga istituzioni, professioni sanitarie, associazioni e Terzo Settore. È l’obiettivo del progetto “Mimosa Lombardia“, che sarà presentato martedì 30 giugno alle 12 nella Sala Pirelli di Palazzo Pirelli.

Promossa dall’Associazione Farmaciste Insieme, l’iniziativa rappresenta l’evoluzione in Lombardia di un progetto che da oltre quindici anni vede le farmacie italiane impegnate nell’informazione, nell’ascolto e nell’orientamento delle donne vittime di violenza. La Lombardia sarà il primo territorio a sperimentare un modello fondato sulla collaborazione diretta tra professioni sanitarie, istituzioni, associazioni civiche, associazioni sportive e realtà del Terzo Settore.

Il progetto si inserisce nel percorso avviato con il Protocollo d’Intesa sottoscritto alla Camera dei Deputati dal ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella insieme a FOFI, Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite e Associazione Farmaciste Insieme, con l’obiettivo di rafforzare il contributo della rete delle farmacie italiane nelle attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere, valorizzandone il ruolo di presidio sociosanitario di prossimità.

Ad aprire i lavori saranno il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, la consigliera regionale Claudia Carzeri e l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini. Il programma prevede inoltre gli interventi del presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani Andrea Mandelli, della presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca, di Clara Mottinelli, tesoriere di Federfarma Nazionale e delegata Farmaciste Insieme Lombardia, e della presidente dell’associazione Farmaciste Insieme Angela Margiotta.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentato il Board Interprofessionale Progetto Mimosa Lombardia, una nuova alleanza territoriale nata per mettere in rete competenze, esperienze e responsabilità, trasformando una rete di soggetti già attivi nelle rispettive realtà in una comunità capace di lavorare insieme e generare un impatto concreto a favore delle donne vittime di violenza e delle persone più fragili.