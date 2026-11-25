Crescono le richieste di aiuto e aumentano anche le giovani donne che si rivolgono al centro antiviolenza

“Non esiste una vittima tipo, serve ascoltare senza giudicare”

LECCO – Centosettantasette donne seguite da gennaio a ottobre 2026, un numero che si avvicina già ai 181 casi registrati nell’intero 2025. È il dato che fotografa l’attività di Telefono Donna Lecco e restituisce la dimensione di un fenomeno che continua a emergere, anche grazie a una maggiore consapevolezza e alla disponibilità crescente delle donne a chiedere aiuto. Ma dietro i numeri ci sono storie, difficoltà e percorsi spesso complessi, nei quali uscire dalla violenza non significa soltanto trovare il coraggio di chiedere aiuto, ma anche avere le condizioni materiali per ricominciare.

A sottolinearlo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, sono Grazia Maria Brambilla, presidente di Telefono Donna Lecco, e Valeria Meani, referente dello Sportello consultori e che operatrice di accoglienza.

“Il trend è in crescita, ma è anche un fenomeno che emerge sempre di più: le donne parlano”, osserva Brambilla. “Rispetto al passato è aumentata la sensibilità e, soprattutto, sta cambiando la percezione della violenza: se un tempo molte donne tendevano a sentirsi responsabili di ciò che accadeva loro, oggi è più frequente che riconoscano di essere vittime e cerchino un sostegno. Un passaggio importante, che tuttavia non cancella la vergogna, la paura e la difficoltà di rompere una relazione violenta”.

La violenza psicologica riguarda quasi tutte le donne seguite

I dati relativi ai primi dieci mesi del 2026 raccontano la varietà delle situazioni affrontate dal centro. La violenza psicologica è quella più diffusa: riguarda 161 donne su 177. Seguono le minacce, registrate in 106 casi, la violenza fisica, che ha interessato 98 donne, e quella economica, presente in 91 situazioni. Sono invece 22 i casi di violenza sessuale.

La fascia d’età più rappresentata è quella tra i 38 e i 47 anni, con 61 donne seguite, ma cresce anche il numero delle più giovani: 31 hanno tra i 18 e i 27 anni. Le donne straniere sono 55, circa una su tre. Un altro dato significativo riguarda il rapporto con i servizi del territorio: soltanto 37 delle 177 donne seguite risultavano già conosciute dai servizi sociali.

“Non esiste un maltrattante tipo e non esiste una donna vittima di violenza tipo”, sottolinea Brambilla. “Dobbiamo uscire dallo stereotipo per cui le donne che arrivano al centro antiviolenza sono persone fragili e i maltrattanti sono sempre uomini riconoscibilmente violenti. Una relazione può diventare pericolosa anche quando all’apparenza non presenta caratteristiche immediatamente riconoscibili. Per questo è importante non etichettare le donne e non sminuire le loro esperienze”.

Tra gli ostacoli che ancora frenano la richiesta di aiuto, secondo la presidente, c’è innanzitutto la mancanza di autonomia economica. “Le donne che si sono rivolte a noi negli ultimi mesi sono spesso persone che non hanno un’indipendenza economica. Bisogna partire da qui: rendendole autonome da questo punto di vista possono trovare la possibilità di emanciparsi”.

La dipendenza dal partner può diventare una trappola, soprattutto quando ci sono figli. La paura di non poter sostenere le spese, trovare una casa o garantire un futuro ai bambini rende molto più difficile interrompere la relazione. E anche dopo il primo passo, il percorso resta in salita: emergenza abitativa, ricerca di un lavoro e difficoltà economiche possono trasformarsi in ulteriori ostacoli. “Noi apriamo una porta per le donne vittime di violenza, ma poi c’è tutto quello che le aspetta fuori”, evidenzia Brambilla.

A questo si aggiungono la vergogna, la dipendenza emotiva e il timore del giudizio di familiari e conoscenti. Un giudizio che talvolta arriva proprio dalle persone più vicine e che può assumere la forma di domande come “Perché non te ne sei andata prima?”. “Non bisogna giudicare: ogni donna ha una storia alle spalle e vive difficoltà che non sempre riusciamo a comprendere fino in fondo”, è il messaggio della presidente. Anche la solidarietà tra donne, osserva, non è sempre scontata: stereotipi e pregiudizi possono trasformarsi in un ulteriore freno per chi cerca aiuto.

Il controllo digitale entra nelle relazioni dei più giovani

Un altro fronte importante è quello della prevenzione, soprattutto tra le nuove generazioni. Meani, che porta avanti attività di sensibilizzazione nelle scuole, racconta di quanto sia necessario lavorare sulla cultura del rispetto e sulla capacità di riconoscere i primi segnali di una relazione non sana.

“Ci sono dinamiche di controllo ormai intrinseche nella vita dei giovani”, spiega. “La condivisione delle password, l’accesso reciproco ai telefoni e la geolocalizzazione del partner vengono spesso vissuti come comportamenti normali, quasi come una dimostrazione di fiducia o di sicurezza. Ma sapere in ogni momento dove si trova l’altra persona e cosa sta facendo significa anche esercitare un controllo che rischia di diventare pervasivo”.

A preoccupare è anche la percezione della violenza fisica: secondo le indagini sulle relazioni tra adolescenti condotte da Save the Children, aggiornate a inizio anno, un ragazzo su tre tra i 14 e i 18 anni considera ancora uno schiaffo all’interno della coppia un gesto legato al nervosismo, e non necessariamente un comportamento violento.

Per questo gli incontri nelle scuole non dovrebbero essere iniziative isolate, concentrate soltanto intorno al 25 novembre. Telefono Donna porta avanti da anni percorsi con alcuni istituti del territorio, tra cui quelli di Cremeno e Introbio. L’obiettivo è coinvolgere anche il corpo docente, affinché il messaggio non si esaurisca nell’incontro con le volontarie, ma continui a essere trasmesso nella quotidianità scolastica.

Il problema, però, è che i ragazzi si trovano spesso a confrontarsi con messaggi contraddittori: da una parte si parla di rispetto e parità, dall’altra vengono normalizzati atteggiamenti di controllo, possesso e svalutazione delle donne. “Come può un’adolescente sentirsi sicura se percepisce il mondo come un luogo in cui può essere aggredita in qualsiasi momento?”, è la riflessione condivisa.

“L’antiviolenza è un problema collettivo”

Telefono Donna Lecco può contare su circa trenta operatrici volontarie, impegnate in attività diverse: dai colloqui con le donne all’orientamento lavorativo, dalla gestione amministrativa e statistica all’organizzazione degli incontri nelle scuole e delle iniziative di sensibilizzazione.

Un lavoro che, secondo Brambilla, deve necessariamente inserirsi in una rete più ampia. La presa in carico delle donne non può fermarsi al momento in cui trovano il coraggio di raccontare la propria esperienza: servono opportunità concrete per ricostruire la propria autonomia, ma anche un cambiamento culturale che coinvolga gli uomini.

“È fondamentale che gli uomini passino dal loro concetto di privilegio a un modo diverso di entrare in relazione con le donne, all’insegna del rispetto e del dialogo”, afferma la presidente. Il contrasto alla violenza non può essere considerato una questione che riguarda soltanto le donne o i centri antiviolenza. “Finché gli uomini continueranno a pensare che l’antiviolenza non li riguarda perché non sono maltrattanti, andremo nella direzione sbagliata. È un problema collettivo che richiede una risposta collettiva e una presa di responsabilità da parte di tutti“.

Il messaggio finale, è rivolto alle donne: imparare a riconoscere i segnali di una relazione che non fa stare bene, non minimizzare comportamenti che mettono a disagio e cominciare a esigere rispetto. “Quando ci si rende conto che qualcosa non funziona, è importante reagire. So che è difficile, ma bisogna trovare il coraggio di venire da noi: al centro si incontrano altre donne che ascoltano ogni giorno storie simili e che possono cercare di dare una mano concreta”.

Brambilla si rivolge invece agli uomini: “Abbiano il coraggio di rinunciare al privilegio di non essere coinvolti”. E alle donne ricorda di non perdere mai il senso del proprio valore individuale e di continuare a esigerne il riconoscimento.