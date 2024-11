‘Visioni Sonore’, a Belledo una serata musicale per i ragazzi di Aspoc

L’iniziativa con l’Associazione ‘Stoppani in Musica’ e il Gruppo Alpini Monte Resegone di Belledo

Appuntamento alle ore 21 presso il Teatro di Belledo

LECCO – Venerdì sera le porte del Teatro di Belledo di Lecco si apriranno per ospitare un concerto nato dalla solidarietà di due importanti associazioni della città a sostegno di un’altra preziosa realtà associativa del territorio.

L’Associazione “Stoppani In Musica”, associazione musicale attiva sul territorio da più di venticinque anni, da sempre aperta ad iniziative di promozione e sostegno degli Enti di volontariato della città, incontra l’immenso cuore del Gruppo Alpini Monte Resegone di Belledo in una serata tangibile espressione del significato di volontariato attivo: la volontà di mettersi in gioco insieme, con il piacere di farlo, dedicando il proprio lavoro e il proprio impegno per un bene più grande.

La serata, che si articolerà nel concerto “Visione Sonore. Un’esperienza immersiva tra musica e film” diretto da Maurizio Fasoli e Elena Tartara, e nel rinfresco finale offerto dal Gruppo Alpini, sarà finalizzata ad una raccolta fondi dedicata ad ASPOC- Associazione per lo Sviluppo del Potenziale Cognitivo dei ragazzi con disabilità. ASPOC nasce dall’iniziativa e dal cuore di un gruppo di genitori di bambini e ragazzi disabili con ritardo cognitivo di Lecco e provincia. Quotidianamente, ASPOC si adopera per sviluppare contesti significativi di apprendimento, per migliorare l’approccio dell’adulto nei confronti della persona disabile e per valorizzare l’apporto che possono offrire tutti coloro che ne sono a stretto contatto. Nata il 24 settembre 2024, l’associazione rappresenta quanto la volontà, la forza e il coraggio possano essere determinanti per il raggiungimento di obiettivi altissimi di inclusione sociale.

