Visita a sorpresa dell’arcivescovo Delpini al Polo Fassoni di Lecco

L’arcivescovo Mario Delpini fa visita al centro dedicato agli anziani

Con l’arcivescovo anche il sindaco Brivio e mons. Rolla

LECCO – Sabato mattina al Polo Frassoni di Lecco (Via Gorizia 2) c’è stata una piacevole e inaspettata sorpresa: la visita dell’Arcivescovo Mario Delpini su invito del Sindaco di Lecco Virginio Brivio e accompagnato da Mons. Maurizio Rolla, Vicario Episcopale della Zona Terza.

Poco prima della Santa Messa di Natale, celebrata dal nuovo Parroco di Castello, don Mario Fumagalli, l’Arcivescovo ha conosciuto il progetto innovativo del Polo Frassoni (con i suoi servizi di Sportello di ascolto e orientamento, i 30 posti di Centro Diurno Integrato e i 24 posti residenziali in Appartamenti Protetti), gestito dalla Società Cooperativa Consortile Like Community, composta da una rete di 9 soci del territorio di Lecco.

Dopo un saluto agli ospiti, operatori, volontari e familiari presenti, l’Arcivescovo ha impartito la sua benedizione, augurando a tutti di passare dei giorni lieti lontani dalla solitudine e lasciando a tutti un’immaginetta natalizia come ricordo dell’incontro.



Erano presenti il Sindaco di Lecco e la Dirigente delle Politiche sociali, per la casa e per il lavoro Marina Panzeri, i rappresentanti della Fondazione Comunitaria Lecchese (Carlo Mario Mozzanica, Paolo Dell’Oro e Gianni Rocca), della Fondazione Fratelli Frassoni (Manetto Fabroni e Antonio Mellera), di Like Community (Volpi Maurizio e Fulvio Sanvito).