Visita del governatore: “Il Rotary connette il mondo”

Giuseppe Nevarini in visita al Rotary Club Lecco

“Stiamo lavorando bene, ma possiamo fare di più”

LECCO – “Il Rotary connette il mondo”, è così che ha iniziato il suo discorso Giuseppe Navarini, governatore del distretto 2042, che nella serata di mercoledì 2 ottobre ha visitato il Rotary Club Lecco.

Il governatore è una figura imprescindibile del Rotary, poiché permette l’incontro tra il Rotary Club Lecco e il Rotary International, al fine di cooperare per progetti umanitari.

“Il Rotary connette il mondo” è il nuovo slogan che rappresenta i valori del Rotary, annunciato da Mark Daniel Maloney presidente del Rotary International.

“Dobbiamo essere connessi a livello interno nel Rotary Club Lecco, tra gli altri club presenti nel territorio e soprattutto connessi con il mondo, ovvero con i bisogni delle persone – ha dichiarato il governatore – noi siamo un’associazione di servizio e grazie alla Fondazione Rotary possiamo contribuire concretamente a progetti mondiali e progetti territoriali”.

Anche nel nostro territorio c’è bisogno dell’aiuto del Rotary, per questo motivo Giuseppe Navarini ha consigliato a tutti i membri del Rotary Club Lecco di occuparsi sempre in maggior misura di progetti locali, ringraziando comunque il club per il contributo a progetti mondiali, ad esempio il progetto per la riduzione della poliomielite nei paesi affetti.

“Stiamo lavorando bene, ma possiamo fare di più”, è questo l’invito del governatore: donare sempre di più per i progetti a favore della comunità.