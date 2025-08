“Voglia di Sport 2025”: il Comune di Lecco stanzia 20mila euro per promuovere l’attività motoria tra i giovani

Opportunità per le Associazioni Sportive Dilettantistiche

Domande entro il 5 settembre

LECCO – Con l’obiettivo di incentivare lo sport come strumento di crescita, inclusione e benessere, il Comune di Lecco ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione di contributi economici destinati alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) del territorio. Il progetto, intitolato “Voglia di Sport 2025”, mette a disposizione 20.000 euro per sostenere attività motorie rivolte in particolare ai minori e alle fasce più fragili della popolazione.

La misura si inserisce nel quadro degli obiettivi del Documento Unico di Programmazione 2023–2026 e punta a promuovere la diffusione della pratica sportiva tra i giovani, anche attraverso collaborazioni con il mondo scolastico. Le attività finanziate dovranno essere realizzate tra settembre e dicembre 2025.

“Vogliamo offrire a bambini e ragazzi più occasioni per fare sport – ha dichiarato l’assessore all’Educazione e allo Sport Emanuele Torri – soprattutto a chi, per motivi economici, sociali o fisici, incontra maggiori difficoltà ad accedervi”.

Le ASD e SSD interessate potranno presentare un solo progetto, che dovrà essere realizzato da istruttori qualificati e contenere una chiara attenzione all’inclusione sociale. Le proposte dovranno anche specificare eventuali collaborazioni con istituti scolastici, il periodo di svolgimento, i destinatari dell’attività e il numero previsto di partecipanti.

Per essere ammesse, le associazioni dovranno risultare regolarmente affiliate a una Federazione Sportiva Nazionale o a un Ente di Promozione Sportiva e iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it entro il 5 settembre 2025, utilizzando il modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune.

Sono considerate ammissibili tutte le spese documentate e con data successiva alla presentazione della domanda, tra cui affitti, compensi per il personale, consulenze, progettazioni e attrezzature sportive. Il contributo potrà coprire fino al 75% della differenza tra le spese e le entrate del progetto. La liquidazione del contributo avverrà solo dopo la presentazione della documentazione completa, che dovrà pervenire entro il 20 gennaio 2026.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Sport del Comune di Lecco ai numeri 0341 481252 – 276 o scrivere a sport@comune.lecco.it.