Volontariato. Un bando da 300 mila euro dalla Fondazione per il Lecchese

Nuovo bando da Fondazione Comunitaria rivolto ad enti di volontariato e Terzo Settore

Contributi per 300 mila euro per progetti sociali, culturali e di tutela ambientale

LECCO- È stato pubblicato sul sito della Fondazione (www.fondazionelecco.org) il testo del Bando 2020.1 per l’erogazione di contributi a favore di progetti di solidarietà sociale proposti dalle Organizzazioni di volontariato e dal più ampio mondo degli Enti di Terzo Settore della provincia di Lecco.

Sono confermati tutti i tradizionali settori di intervento della Fondazione: assistenza sociale, valorizzazione del patrimonio artistico, iniziative di promozione della cultura e dell’arte e tutela del patrimonio naturale ed ambientale, settore quest’ultimo che sarà limitato a progetti da realizzare nei Comuni non soci di Lario Reti Holding. Questa proposta mira ad offrire opportunità ai territori esclusi dal Bando relativo al Fondo per lo “Sviluppo del territorio provinciale Lecchese – Interventi in ambito Storico-Artistico e Naturale” con Lario Reti Holding.

La dotazione complessiva messa a disposizione per questo Bando è di 300 mila euro, di cui 174.500 euro forniti da Fondazione Cariplo per “gli interventi sul territorio”, e coprirà come di consueto sino al 50% del costo dei progetti. La restante quota dovrà essere cofinanziata con la partecipazione della comunità lecchese attraverso la raccolta di donazioni. Grazie a questo meccanismo virtuoso, sul nostro territorio verranno quindi messi in moto investimenti di utilità sociale per almeno 600 mila euro.

Il termine per la presentazione delle domande, sugli appositi moduli (rilevabili unicamente dal sito Internet: www.fondazionelecco.org) scade il 15.10.2020.

Nel regolamento sono dettagliatamente indicate le condizioni di ammissione e le priorità previste, sia con riferimento ai soggetti, sia in ordine alla tipologia dei progetti nei singoli comparti.

Ulteriori informazioni sono reperibili direttamente presso la sede della Fondazione (Piazza Lega Lombarda n. 4 – Villa Locatelli) a Lecco, tel. 0341 353123 o tramite e-mail: segreteria@fondazionelecco.org