Voragine in via Porta, iniziato l’intervento di ripristino della strada

Partiti i lavori di ripristino in via Carlo Porta per ricostruire la strada

A inizio mese una voragine aveva squarciato l’asfalto del parcheggio

LECCO – Operai al lavoro in via Carlo Porta per ripristinare la strada dopo che, lo scorso 5 maggio, si era aperta una voragine di circa un metro nel parcheggio antistante le abitazioni.

In questi giorni, spiega l’assessore Corrado Valsecchi, sono in corso i lavori di palificazione per poi procedere al ripristino integrale della strada. “Serviranno circa tre settimane – spiega Valsecchi – Siamo partiti subito: 48 ore dopo l’accaduto avevamo già la relazione dell’ingegnere strutturista e abbiamo quindi affidato il lavoro ad un’impresa specializzata di Talamona”.

Sotto la strada scorre il Caldone nel suo percorso verso il lago. “Di fatto è come un lungo un ponte che da via Carlo Porta raggiunge viale Costituzione – prosegue l’assessore – lo scorso anno avevamo già effettuato analisi sull’ultimo tratto, quello di viale Costituzione, anche con prove di carico. Nei prossimi mesi andremo ad effettuare controlli anche il tratto di viale Dante”.