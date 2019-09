Water Alliance, parte da Lecco il nuovo ciclo di tavoli di lavoro

Un nuovo ciclo di tavoli di lavoro per tracciare una strategia condivisa

Cinque incontri organizzati con Anci Lombardia

LECCO – Il mondo dell’acqua, fatto di gestori, enti, istituzioni, tecnici e scienziati, si ritrova a Lecco per quello che vuole essere un vero e proprio forum dedicato all’oro blu. Potenziare la collaborazione con i centri di ricerca e le autorità di controllo, condividere know how sulle tecnologie più avanzate, aumentare le occasioni di confronto con gli enti di ricerca istituzionali, migliorare il coordinamento con le amministrazioni locali, cercare un dialogo più strutturato con i consumatori. Sono queste le linee guida lanciate a Lecco e che proseguiranno nei prossimi mesi con un ciclo di altri 4 incontri.

Organizzato da Water Alliance-Acque Lombardia rete tra 8 aziende pubbliche lombarde che gestiscono il servizio idrico, tra cui Lario Reti Holding, e da Anci Lombardia, l’associazione che rappresenta i 1.500 comuni lombardi, il ciclo di incontri ha l’obiettivo di riunire i principali protagonisti del settore idrico e le istituzioni sul piano nazionale e regionale, per assicurare un’acqua sempre più controllata e di qualità e per tracciare una strategia condivisa sul futuro e la gestione dell’oro blu, in un percorso di dialogo e confronto tra i principali stakeholder.



Acqua, Salute e Consumatori è stato il tema del primo tavolo di lavori tenutosi a Lecco. L’appuntamento pilota ha visto la partecipazione di 35 interlocutori, tra cui Stefano Besseghini, presidente di Arera (Autorità Regolazione Energia Rifiuti e Ambiente); Emanuela Ammoni, Regione Lombardia; Luca Lucentini, Direttore del Reparto di Igiene Acque Interne – Istituto Superiore di Sanità; Virginio Brivio, Presidente Anci Lombardia e Sindaco di Lecco.

“La riflessione avviata con Water Alliance Acque di Lombardia in merito alla qualità e alla salubrità dell’acqua chiama in causa tutti i Comuni, non solo come soci proprietari delle aziende pubbliche, ma anche con attori impegnati sul territorio nella promozione di politiche e iniziative che favoriscono la consapevolezza e la conoscenza da parte dei cittadini dei corretti stili di consumo della risorsa naturale – ha detto il sindaco di Lecco Virginio Brivio -. Come Anci Lombardia abbiamo stimolato i Comuni nello sviluppo di sinergie per portare, ad esempio, nelle scuole e negli spazi pubblici proposte concrete in merito al consumo consapevole dell’acqua. Le iniziative che porteremo avanti saranno orientate a proseguire su questo progetto”.



“Il consumatore e lo sviluppo del settore idrico sono due punti centrali del Quadro Strategico 2019-2021 dell’Autorità – afferma Stefano Besseghini, presidente Arera -. La consapevolezza del consumatore nelle scelte energetiche e ambientali e i suoi comportamenti quotidiani, sono sostanziali per il raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare. La nostra regolazione per l’acqua è improntata quindi alla tutela delle famiglie e, attraverso i bonus, degli utenti vulnerabili, ma anche al superamento del divario idrico tra nord e sud e al sostegno all’innovazione, che sia capace di attivare filiere intersettoriali”.