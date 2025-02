Week-end di maltempo sul Lecchese, neve in Valsassina

Nevischio anche in Brianza e in Valle San Martino intorno ai 500 metri di altezza

La fase di brutto tempo, probabilmente, caratterizzerà anche l’inizio della prossima settimana

LECCO – Il maltempo che sta interessando in queste ore il Lecchese ha portato con sé qualche fiocco di neve anche a quote relativamente basse. Oltre alle cime delle montagne, imbiancata anche la Valsassina. Nevischio anche in qualche località della Brianza e della Valle San Martino.

Ecco qualche immagine della neve riferite alla piana di Balisio, comune di Ballabio, e Premana. Il video e l’immagine di copertina si riferiscono al paese di Monte Marenzo dove ha nevischiato in mattinata.

Ieri, il Centro regionale Neve e Valanghe di Arpa Lombardia ha diffuso il bollettino per sabato 8 e domenica 9 febbraio, segnalando condizioni variabili e la necessità di prestare massima attenzione per chi frequenta la montagna.

Il maltempo caratterizzerà sia la giornata di oggi che quella di domani, domenica 8 febbraio. Le precipitazioni nevose cadranno inizialmente fino ai 500 metri, prima di un rialzo del limite fino agli 800 metri in serata.

Mentre domenica sarà un’altra giornata grigia, con pioggia diffusa e quota neve in rialzo fino ai 1200 metri. Per la giornata di lunedì 10, invece, cieli molto nuvolosi e sono previste precipitazioni piovose modeste per tutta la giornata.