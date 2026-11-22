Oltre 250 gli iscritti alla 5^ edizione della manifestazione podistica non competitiva contro la violenza di genere

Il via alle 9.30 dalla Piccola, tre percorsi disponibili

LECCO – Nemmeno la pioggia e il brutto tempo hanno fermato la voglia di esserci e di lanciare un segnale forte contro la violenza di genere. Questa mattina, domenica 22 novembre, è andata in scena la 5ª edizione di Women in Run Lecco – #insiemeèpiùbello, l’appuntamento podistico e solidale organizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Nonostante le condizioni meteo sfavorevoli, che hanno inevitabilmente condizionato le presenze rispetto al totale iscritti registrati (oltre 250), i partecipanti si sono presentati puntuali al punto di ritrovo presso l’area La Piccola (piazzale Riccardo Cassin) dove alle 9.30 ha preso il via la manifestazione. Ai nastri di partenza anche l’assessore allo Sport del Comune di Lecco Lorella Cesana.



Quello di oggi si è confermato un momento sentito e molto partecipato, capace di unire sport, comunità e impegno civile. Ombrelli, k-way e tanta determinazione hanno accompagnato runner, camminatori, famiglie e gruppi di amici (anche a 4 zampe) lungo le strade della città, dimostrando come il messaggio dell’evento vada ben oltre il meteo: sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza contro le donne e sostenere concretamente le realtà del territorio impegnate ogni giorno su questo fronte, a cui è destinato il ricavato dell’iniziativa.



La corsa-camminata ludico-motoria a passo libero, partita da La Piccola, ha offerto ai partecipanti la possibilità di scegliere tra tre diversi percorsi adatti a ogni livello di preparazione: 8 km, il tracciato più breve e accessibile a tutti, pensato per famiglie e camminatori; 15 km, percorso intermedio lungo gli scorci cittadini e pedemontani; 17 km, l’itinerario più impegnativo dedicato ai podisti più allenati.

Al di là delle distanze e del cronometro, a vincere oggi è stata la partecipazione collettiva: un segnale concreto di vicinanza e attenzione che Lecco ha voluto ribadire anche sotto la pioggia.

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