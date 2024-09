Work to Home: spostamenti casa-lavoro sostenibili per i dipendenti comunali

La sfida parte il 7 ottobre quando i dipendenti potranno tracciare i loro spostamenti

L’attribuzione di incentivi dedicati ai più virtuosi avverrà tramite apposito regolamento

LECCO – Nuovo importante step per il progetto del Comune di Lecco che mira a promuovere, anche all’interno dell’ente, una mobilità di tipo sostenibile negli spostamenti quotidiani tra la propria abitazione e il luogo di lavoro. Questa mattina è stata infatti presentata ai dipendenti la campagna di tracciamento prevista del progetto “Home to work”, che permette di registrare i propri tragitti casa-lavoro attraverso l’App Play&Go, promossa da Fondazione Bruno Kessler di Trento e già utilizzata degli studenti di Lecco nell’ambito della High school challange. L’attribuzione di incentivi dedicati ai più virtuosi, messi a disposizione gratuitamente dai sostenitori del progetto (con convenzione con il Comune) avverrà tramite apposito regolamento.

Dopo l’analisi del contesto di riferimento (sedi comunali e dipendenti impiegati), la raccolta dei dati attraverso un questionario anonimo (compilato dal oltre l’80% dei lavoratori) e la loro analisi, abbinate a una prima campagna di comunicazione interna, il progetto, che trova spazio nelle azioni del “Piano spostamenti casa lavoro”, giunge ora alla sua quarta fase: a partire dal 7 ottobre e fino al 31 marzo 2025 gli aderenti potranno infatti tracciare i rispettivi spostamenti sostenibili e concorrere alla graduatoria finale, per un meccanismo che, sfruttando la dinamica della sfida, mira a estendere l’utilizzo dei mezzi green (e dei mezzi pubblici) a discapito dell’utilizzo individuale dell’auto.

Così l’assessore alla Mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi: “Il desiderio di migliorare la mobilità urbana ci ha spinto, all’interno del Piano degli spostamenti casa-lavoro, obbligatorio per aziende ed enti pubblici con più di 100 addetti, a lanciare questa campagna attraverso l’App Play&Go, che affronta il tema della mobilità sostenibile in modo divertente ed efficace. Si tratta di una sfida digitale che interessa oggi studenti, istituzioni locali, aziende e, in futuro, ci auguriamo, tutti i cittadini: più cammini o ti sposti con mezzi pubblici o in bici, più vinci in benessere, salute e sostenibilità!”

Lo step successivo punta infatti a estendere l’iniziativa ad altre aziende del territorio, sulla base delle medesime modalità e, a seguire, a tutta la cittadinanza di Lecco.