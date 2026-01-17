WorkAbility a Lecco: strategie e modelli per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Esperti, aziende e istituzioni a confronto per condividere buone pratiche e modelli innovativi in Italia e in Europa

Appuntamento mercoledì 21 gennaio. Partecipazione aperta e servizi accessibili

LECCO – Il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco ospiterà, mercoledì 21 gennaio dalle 9.00 alle 13.00, il convegno WorkAbility – Modelli e strategie per l’inserimento lavorativo in Italia e inEuropa, evento conclusivo del progetto di rete nell’ambito della disabilità, coordinato dal Collocamento mirato della Provincia di Lecco e realizzato dagli enti accreditati al lavoro per la disabilità.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto sui modelli innovativi e sulle buone pratiche volte a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con uno sguardo al contesto nazionale e a quello europeo. L’evento riunirà imprese, operatori del settore, istituzioni e testimonianze dirette, offrendo uno spazio di dialogo concreto sull’inclusione lavorativa e sull’innovazione.

Durante la mattinata sarà anche riconosciuto l’impegno delle aziende che hanno partecipato al corso per Disability manager, con la consegna degli attestati di certificazione delle competenze.

“Il progetto di rete nell’ambito della disabilità, giunto alla quinta edizione e realizzato con la partecipazione di circa 100 aziende, testimonia il valore del lavoro condiviso e della collaborazione tra i diversi attori – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato a Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini – Con questo convegno vogliamo condividere esperienze e strumenti, rafforzando la collaborazione tra pubblico e privato per costruire un mercato del lavoro sempre più inclusivo”.

Il convegno sarà accessibile a tutti, con traduzione simultanea in inglese e servizio di interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana), a conferma dell’impegno verso una partecipazione ampia e inclusiva.