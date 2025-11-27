Xmas Lab torna a Lecco. Due giorni di mercatino, laboratori e solidarietà a Oto Lab

Tradizione, creatività e condivisione

Appuntamento a sabato 29 e domenica 30 novembre

LECCO – Xmas Lab – Il Mercatino di Natale di Spazio Oto Lab torna a Lecco sabato 29 e domenica 30 novembre, confermandosi uno degli appuntamenti più amati del periodo natalizio. L’ex opificio di via Mazzucconi 12, oggi spazio creativo e luogo d’incontro per eventi, esposizioni e workshop, si trasforma come ogni anno in un piccolo villaggio natalizio contemporaneo, dove tradizione e creatività si incontrano in un’atmosfera accogliente e autentica.

Tra le pareti industriali di Oto Lab si snoderà un percorso ricco di idee regalo originali e ricercate, realizzate da artigiani, designer e artisti selezionati: gioielli, accessori, decorazioni, oggetti per la casa, candele, illustrazioni, abbigliamento, articoli vintage e pezzi unici handmade. Non mancheranno i corner food & drink, con proposte di qualità ideali per concedersi una pausa gustosa tra un acquisto e l’altro.

Ma Xmas Lab non è solo un mercatino: il weekend sarà arricchito da numerose attività collaterali, pensate per grandi e piccini, che animeranno sia lo spazio di Oto Lab sia il quartiere di Rancio lungo le suggestive sponde del torrente Gerenzone.

Sabato 29 novembre, dalle 15 alle 18, il workshop “Sfumature di vino” unisce la ceramica lavorata a mano a una degustazione di vini. L’evento, a cura di Elisa Oddo, Doddy Design e Laura Cereta, LaWine, richiede prenotazione anticipata tramite i loro canali social o al numero 349 5286904.

Invece, domenica 30 novembre, il programma propone la scoperta del territorio di Rancio, San Giovanni e Malavedo insieme a Officina Gerenzone, con una doppia passeggiata (ore 10-12 o 14-16) con partenza e arrivo da Oto Lab. Un’occasione per riscoprire il fascino delle sponde del fiume e conoscere da vicino il “Progetto Paradone”, dedicato al restauro degli antichi manufatti idraulici a uso industriale. La partecipazione richiede registrazione obbligatoria a questo link.

Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 15:30, appuntamento con “Il pianeta degli alberi di Natale pop-up”, un laboratorio creativo per bambini a cura di Manuela Sormani. Rivolto a un piccolo gruppo di 10 partecipanti, sarà un momento di fantasia e manualità immersi nella magica atmosfera natalizia. Per iscrizioni, inviare un messaggio al 339 1087930.

Anche quest’anno Xmas Lab conferma la sua attenzione al sociale. Durante il weekend saranno presenti la Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecco e Ashia, associazione impegnata in progetti di sostegno e inclusione, che proporranno iniziative solidali dedicate alla comunità. “Un’occasione concreta per unire lo spirito natalizio al valore della condivisione e della solidarietà, trasformando il mercatino in un momento per fare del bene insieme” concludono gli organizzatori.