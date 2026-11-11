Young 2026. Il futuro del lavoro nell’era dell’AI: a Lariofiere tre giorni per mettere al centro le persone

Dal 12 al 14 novembre il 19° Salone nazionale dell’orientamento, formazione, università e lavoro

Oltre 190 realtà, tre giornate di incontri e un tema che riguarda il futuro di tutti: come cambieranno formazione e lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale

ERBA – Dal 12 al 14 novembre a Lariofiere torna per la 19^ edizione il Salone nazionale dell’orientamento, della formazione, dell’università e del lavoro. Nel 2025 la manifestazione ha proposto 185 iniziative e coinvolto 190 espositori. Al centro dell’edizione 2026 il rapporto tra intelligenza artificiale, competenze e centralità della persona.

Il 39% delle competenze oggi richieste nel mondo del lavoro è destinato a cambiare o diventare obsoleto entro il 2030. È la stima contenuta nel Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, che fotografa la portata della trasformazione in corso: entro la fine del decennio, secondo le previsioni, nasceranno 170 milioni di nuovi posti di lavoro, mentre 92 milioni di ruoli attuali saranno sostituiti, con un saldo positivo di 78 milioni di occupazioni.

Il tema scelto quest’anno, “L’uomo al centro dell’algoritmo: il futuro della formazione e del lavoro nell’era dell’AI”, affronta una delle questioni più importanti per le nuove generazioni: come prepararsi a un mercato del lavoro in profonda evoluzione, nel quale la tecnologia sta ridefinendo professioni, competenze e modalità di apprendimento.

“Sì. L’avvento dell’Intelligenza Artificiale non introduce semplicemente nuovi strumenti tecnologici, ma modifica in modo radicale il modo in cui si apprende, si insegna e si concepisce la formazione. Secondo un’indagine pubblicata da poco, l’Intelligenza Artificiale si sta affermando come uno strumento stabile e sempre più diffuso tra gli studenti e le studentesse italiane. Uno studente su cinque, infatti, la utilizza regolarmente per motivi scolastici, percentuale che raggiunge il 30% nella fascia d’età 17-19 anni. I dati sono dunque molto chiari ed è per questo che diventa indispensabile un’alfabetizzazione digitale che aiuti a comprendere questi strumenti, a riconoscerne i limiti e a riflettere sul loro impatto etico”.

Una trasformazione tutt’altro che lontana. Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, un lavoratore su quattro nel mondo opera già in una professione potenzialmente esposta all’intelligenza artificiale generativa. La prospettiva prevalente non è necessariamente la sostituzione delle persone, quanto piuttosto la trasformazione delle attività e dei ruoli professionali.

“L’intelligenza artificiale rappresenta una delle trasformazioni più significative del nostro tempo e avrà un impatto sempre più profondo sul sistema economico, sulle imprese e sul mondo del lavoro. Non dobbiamo guardare a questa evoluzione soltanto con preoccupazione, ma soprattutto con la consapevolezza che siamo di fronte a nuove opportunità. La vera sfida sarà saper governare il cambiamento, investendo sulle persone e sulla loro capacità di utilizzare queste tecnologie in modo consapevole. Per questo abbiamo scelto un tema che mette l’uomo al centro dell’algoritmo: perché l’innovazione, per generare valore, deve continuare ad avere una guida umana», dichiara Marco Galimberti, Presidente della Fondazione Lariofiere.

Da qui nasce la domanda che Young 2026 vuole portare al centro del dibattito: in un mondo in cui gli algoritmi diventano sempre più capaci, quali saranno le competenze che faranno davvero la differenza?

La risposta non riguarda soltanto la padronanza delle nuove tecnologie. Accanto alle competenze digitali e all’intelligenza artificiale, acquistano sempre più valore il pensiero critico, la creatività, la capacità di risolvere problemi complessi, la collaborazione e l’intelligenza relazionale. Competenze che rendono possibile un rapporto virtuoso tra persone e tecnologia e che richiedono un dialogo sempre più stretto tra scuola, università e impresa.

“Il mondo della formazione è chiamato a una responsabilità importante: accompagnare i giovani nella comprensione di un cambiamento che non riguarda soltanto le professioni del futuro, ma anche il modo di apprendere, di lavorare e di relazionarsi. Conoscere l’intelligenza artificiale, comprenderne le potenzialità e soprattutto sviluppare capacità critiche per utilizzarla correttamente saranno elementi fondamentali. Non possiamo limitarci a preparare i ragazzi ai lavori di oggi: dobbiamo aiutarli a sviluppare competenze e strumenti per affrontare professioni che probabilmente ancora non esistono. In questo percorso, la collaborazione tra scuola, università e imprese diventa imprescindibile”, prosegue Galimberti.

È proprio questo dialogo uno degli obiettivi della manifestazione, che nell’edizione 2026 riunisce oltre 190 realtà tra scuole, università italiane ed estere, ITS Academy, enti di formazione, aziende, istituzioni e associazioni. Un ecosistema articolato che mette a disposizione di studenti, famiglie e docenti occasioni di incontro diretto con il mondo della formazione e del lavoro.

Per tre giornate, i padiglioni di Lariofiere diventeranno uno spazio di confronto, scoperta e sperimentazione, con incontri, workshop, laboratori e occasioni di dialogo con università, ITS, istituti scolastici e aziende. Un’opportunità per conoscere i percorsi disponibili, comprendere le evoluzioni del mercato del lavoro e acquisire strumenti utili per compiere scelte formative e professionali consapevoli.

“Come Lariofiere crediamo fortemente nel valore di iniziative come Young, perché mettono in relazione mondi che hanno bisogno di dialogare sempre di più. Il nostro ruolo non è soltanto quello di organizzare una manifestazione, ma di creare occasioni concrete di incontro tra le nuove generazioni, il sistema formativo e il tessuto imprenditoriale. In una fase di così rapida trasformazione, costruire queste connessioni significa contribuire alla competitività del territorio e offrire ai giovani maggiori strumenti per immaginare e costruire il proprio futuro”, conclude il Presidente.

Con Young 2026, Lariofiere rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura dell’orientamento, mettendo in relazione formazione, impresa e nuove generazioni. Perché, anche nell’era dell’intelligenza artificiale, il futuro non può essere affidato soltanto agli algoritmi: deve continuare ad avere al centro le persone.

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