Come prevenire e come comportarsi in caso di morsicature

LECCO – Boschi, prati e montagna sono la meta ideale per passare una giornata tranquilla e alla ricerca di un po’ di fresco, ma sono anche i luoghi preferiti di un ospite indesiderato, la zecca. Di seguito pubblichiamo la brochure di Ats Brianza per scoprire come prevenire e come comportarsi in caso di morsicature.

ZECCHE: CLICCA QUI PER IL VADEMECUM DI ATS BRIANZA