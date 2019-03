“Mettici la salsa!” è una delle canzoni selezionate per lo Zecchino D’Oro

Il brano porta la firma del trio lecchese composto da Francesca Negri, Federica Spreafico e Stefano Fumagalli

LECCO – C’è la firma di tre lecchesi sulla canzone “Mettici la salsa!” selezionata per partecipare allo Zecchino d’Oro che andrà in onda a novembre sulla Rai. La bella notizia è stata annunciata ufficialmente dall’Antoniano, che ha reso note le dodici canzoni selezionate per la 62esima edizione del Festival. Nell’elenco anche il brano di Francesca Negri (testo) Federica Spreafico e Stefano Fumagalli (musica).

Tre anni di tentativi

Non è la prima volta che i tre provano a proporre un loro brano al famoso Festival Internazionale della Canzone del Bambino, giunto alla sua 62esima edizione: “Prima di questo abbiamo ‘collezionato’ tre anni di tentativi – ha spiegato Stefano Fumagalli, che con Federica era stato uno dei protagonisti del nostro video di auguri di Natale – finalmente possiamo dire che allo Zecchino d’Oro ci saremo anche noi. La nostra canzone è stata selezionata e verrà cantata da un bimbo nella prossima edizione del Festival”.

Le altre canzoni

“Metti la salsa!” è una delle 12 canzoni scelte tra le 615 proposte arrivate in Antoniano. Ecco gli altri titoli: Acca (Flavio Careddu, Irene Menna, Alessandro Visintainer); Skodinzolo (Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti, Gianfranco Fasano, Giuseppe De Rosa); Il Bombo ((Alberto Pellai, Angelo Ceriani, Paolo D’Errico); Tosse (Antos Zarrillo Maietta); I pesci parlano (Valerio Ciprì, Valerio Baggio); Non capisci un tubo (Flavio Careddu, Carmine Spera, Giuseppe De Rosa); Un principe blu (Flavio Careddu, Carmine Spera); Sono Felice (Maria Elena Rosati, Lorenzo Tozzi); O Tucano Goleador (Luca Tozzi, Nadia Borgognoni); L’Inno del girino (Silvestro Longo, Fagit); La memoria (Alessandro Visintainer, Irene Menna).

La giuria

All’insegna dell’hashtag #èlamusicachevince, i giurati che hanno selezionato i brani hanno lavorato con grande impegno e motivazione. In commissione, diretta da Giampaolo Cavalli, Direttore dell’Antoniano, tanti ‘big’ quali Peppe Vessicchio, Direttore musicale delle iniziative musicali promosse dall’Antoniano, e anche la YouTuber LaSabri, lo scrittore e cantautore Gio Evan e il rapper Claver Gold. “Da super fan quale sono – ha rivelato LaSabri – perché ho iniziato a seguire lo Zecchino d’Oro da quando ero molto piccola, è stata una grande emozione partecipare alla selezione delle canzoni, ne sono stata davvero felice.” “È stato un onore – ha aggiunto Gio Evan – trovarsi a contatto con i messaggi che arriveranno ai bambini e mi ha fatto davvero piacere essere coinvolto”. “Sono tornato un po’ bambino – ha commentato Claver Gold – e ascoltare queste canzoni che portano anche un bel messaggio è stato speciale. Si torna piccoli, si ritrovano melodie che si dimenticano da adulti, perciò sono stato contento di aver partecipato come giurato, è stato magnifico”. Carlo Conti, che ha partecipato all’ultima fase di selezione in quanto Direttore Artistico della trasmissione televisiva che andrà in onda su Rai1 il prossimo autunno, assicura: “Abbiamo lavorato benissimo e le canzoni sono bellissime. Buon divertimento! Preparatevi e viva lo Zecchino d’Oro!”.

Di seguito tutti i nomi dei giurati che hanno partecipato alla selezione delle canzoni: Peppe Vessicchio (Direttore d’Orchestra, Musicista, Compositore); Carlo Conti (Conduttore televisivo); Gio Evan (Scrittore, cantautore); LaSabri (Creator e Youtuber); Claver Gold (Rapper); Laura Antonini (Speaker Radio Deejay); Solange Savagnone (Giornalista Tv Sorrisi e Canzoni); Angela Calvini (Giornalista Avvenire); Eddy Anselmi (Giornalista, saggista); Arianna Salomoni (Produttore Esecutivo Rai Uno); Sonia Farnesi (Rai Ragazzi); Federico Fiecconi (Ceo e Direttore Artistico di Graffiti Media Factory); Renato Tanchis (Sony Music Entertainment Italia); Maria Grazia Novelli (Insegnante di sostegno); Andrea Maucci (Rappresentante Galassia dei Cori dell’Antoniano); Annarosa Colonna (Direttore Sanitario del Centro Terapeutico “Antoniano Insieme”); Fabrizio Palaferri (Responsabile Produzione Antoniano); Angela Senatore (Autrice Antoniano); Antonella Tosti (Edizioni Musicali Antoniano); Sabrina Simoni (Direttrice del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano); Daniela Giuliani (Referente organizzazione Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano); Alex Volpi (Producer Engineer Antoniano); Rosita Asta (Antoniano onlus); Massimo Sterpi (Responsabile Attività Culturali Antoniano).

Selezioni al via

Nel frattempo è già partita la ricerca dei piccoli interpreti, con le circa 20 tappe dello Zecchino d’Oro Casting Tour che da marzo ad agosto attraverserà tutta Italia. Lo Zecchino d’Oro Casting Tour si svolge nei principali centri commerciali d’Italia e non solo, nei fine settimana che portano verso l’estate e vuole essere per tutta la famiglia un’esperienza di gioco, musica e cuore: un modo per entrare in contatto con il mondo dell’Antoniano di Bologna attraverso i cartoni animati dello Zecchino d’Oro, gli spettacoli live con i piccoli cori locali affiliati alla Galassia dell’Antoniano e le storie di solidarietà concreta che ogni progetto dell’Antoniano sa raccontare. “Tifate per noi!” è l’appello finale di Stefano, Federica e Francesca, che attendono di conoscere il bimbo, o la bimba, che canterà “Mettici la salsa!”.

Altre info su www.zecchinodoro.org