Zona arancione, da lunedì lezioni in presenza a scuola per tutti gli studenti

Da lunedì tornano in classe anche le superiori con presenze al 50% e ingressi e uscite scaglionate

La soddisfazione del Prefetto De Rosa: “Finalmente la scuola si riappropria dei suoi principali protagonisti”

LECCO – Tutti gli studenti, anche quelle delle scuole superiori, rientreranno in classe da lunedì 25 gennaio. A ufficializzarlo, con una nota, è la Prefettura, sottolineando come da domani, domenica 24 gennaio, la Regione Lombardia entrerà in zona arancione (vedi articolo).

Potranno quindi rientrare in classe, da lunedì, gli studenti di seconda e terza media, che hanno dovuto seguire le lezioni a distanza in seguito alla classificazione della Regione in zona rossa. E potranno rientrare in aula, anche e soprattutto, gli studenti degli istituti superiori, che da fine ottobre, a seguito di un’ordinanza regionale, stanno seguendo le lezioni da casa non solo nelle settimane in cui la Lombardia è classificata zona rossa.

A inizio gennaio, il presidente della Regione aveva emesso un’ordinanza per prolungare la Dad fino al 25 gennaio: un provvedimento nei confronti del quale era stato presentato anche un ricorso al Tar, che aveva imposto il ripristino delle lezioni in presenza, poi bloccato dalla classificazione in zona rossa.

Con il passaggio di colore, quindi, lo stop al ricorso esclusivo alla Dad, chiesto a gran voce anche dagli studenti delle scuole lecchesi, scesi in piazza settimana scorsa per chiedere un ritorno in classe in sicurezza, è diventato realtà.

Ingressi e uscite scaglionate

Da lunedì entrerà quindi in funzione anche il sistema anti assembramento predisposto dalla Prefettura di Lecco. Torneranno in classe, così come stabilito d’accordo con l’ufficio scolastico regionale e territoriale, il 50% degli studenti, secondo le indicazioni contenute nell’addendum operativo del 29 dicembre 2020. Due gli orari di ingresso, (8, 9.40) e quattro di uscita (11.20,12.10,13 e 13.50), in modo da scaglionare gli accessi e le uscite dalla scuola ed evitare assembramenti.

Potenziati anche i trasporti

Il prefetto Castrese De Rosa si è anche attivato per potenziare le corse dei trasporti pubblici in modo da sostenere la piena ripresa del mondo della scuola al servizio della collettività e, in modo particolare, dei più giovani.

Sono state incrementate del 53% le corse extraurbane e del 50% delle corse urbane, con l’impiego anche di bus a noleggio. Non solo, ma è in avanzata fase di studio un’App implementata dall’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale per consentire agli studenti di effettuare una sorta di prenotazione online del mezzo di trasporto pubblico che intendono utilizzare e verificare in tempo reale se sia effettivamente fruibile, secondo le percentuali di riempimento previste.

Il dettaglio degli orari delle corse, opportunamente potenziate, sarà pubblicato in tempo utile sul sito web dell’Atpl, consultabile attraverso il seguente indirizzo: http://www.leccotrasporti.it/oraristampabili.asp

“Il mio sentito grazie per lo sforzo corale espresso. Sono convinto che i nostri studenti sapranno tenere comportamenti corretti. Finalmente la scuola si riappropria dei suoi principali protagonisti” ha commentato con soddisfazione il prefetto.