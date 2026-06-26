Zone rosse prolungate, Boscagli: “Provvedimento necessario, siamo soddisfatti”

Il sindaco e l’assessore alla Polizia Locale Marco Caterisano commentano positivamente la decisione del Prefetto

LECCO – “Siamo estremamente soddisfatti dell’esito del primo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato durante il mandato di questa amministrazione e dedicato alle esigenze della nostra città”. Con queste parole il sindaco di Lecco, Filippo Boscagli, e l’assessore alla Polizia Locale Marco Caterisano commentano l’esito della riunione del Cosp svoltasi ieri pomeriggio in Prefettura, che ha portato alla proroga fino al 30 settembre della cosiddetta “zona rafforzata” nel capoluogo.

Nella nota diffusa a margine dell’incontro, il primo cittadino e l’assessore sottolineano l’importanza del dialogo interistituzionale avviato con Prefettura, Forze dell’Ordine e Provincia di Lecco, definendolo “proficuo” e determinante per il rinnovo della misura in un periodo particolarmente delicato per il territorio.

I prossimi mesi, infatti, saranno caratterizzati da un ricco calendario di eventi, a partire dal Lecco Film Fest, e da un significativo incremento dei flussi turistici verso la città e il lago.

“Tutte le osservazioni avanzate dall’Amministrazione comunale sono state accolte con grande attenzione – spiegano Boscagli e Caterisano –. Ringraziamo tutti gli enti coinvolti per la collaborazione e per il metodo di lavoro condiviso che continueremo a portare avanti nei prossimi anni, con l’obiettivo di garantire sempre maggiore sicurezza ai cittadini”.

“Il Comune – assicurano sindaco e assessore – farà la propria parte attraverso il corpo di Polizia Locale, che continuerà a operare sul territorio in stretta sinergia con le altre Forze dell’Ordine per garantire un presidio efficace e una risposta tempestiva alle esigenze della comunità”.

Nella nota emerge anche la volontà di valutare eventuali correttivi al termine del periodo di sperimentazione. “Dati alla mano – concludono – attenzioneremo l’attuale perimetrazione delle aree definite dal regolamento di polizia urbana per l’applicazione dell’ordine di allontanamento, al fine di valutare migliorie o implementazioni degli spazi di particolare interesse”.