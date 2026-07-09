Lecco Talent Lab, visita al Mulino Gervasoni per scoprire come si valorizza un bene FAI di montagna

Sabato 11 luglio appuntamento gratuito per i giovani dai 18 ai 35 anni nell’ambito del percorso “Giovani e Imprese”

Visita al Mulino Gervasoni di Roncobello, esempio concreto di recupero e valorizzazione del patrimonio montano

LECCO – Prosegue Lecco Talent Lab con un nuovo appuntamento dedicato ai giovani interessati a costruire il proprio futuro professionale nei territori montani. Sabato 11 luglio è in programma l’incontro gratuito “Gestire un Bene FAI di montagna: il Mulino Gervasoni”, rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 18 e i 35 anni.

L’iniziativa rientra nel percorso “Giovani e Imprese – II edizione”, promosso dal Comune di Lecco insieme ai Comuni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario, in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco e Archeologistics.

Il ritrovo è fissato alle 10 direttamente al Mulino Gervasoni, nella frazione di Baresi a Roncobello (Bergamo). Alle 10.30 prenderanno il via l’incontro formativo e la visita guidata allo storico edificio, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino un bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, approfondendone la storia, le caratteristiche architettoniche e le attività che oggi ne consentono la valorizzazione e la fruizione.

Il Mulino Gervasoni rappresenta una delle più importanti testimonianze della cultura materiale delle Prealpi Orobiche. Ancora perfettamente funzionante, risale al XVII secolo e nel corso dei secoli ha ospitato anche un forno, una casera e una bottega di fabbro.

Il percorso “Giovani e Imprese – II edizione” è pensato per avvicinare i giovani al mondo dell’imprenditorialità, con particolare attenzione alle opportunità offerte dal territorio del Pian dei Resinelli. Il programma alterna incontri gratuiti di formazione e orientamento a esperienze sul campo, con l’obiettivo di far conoscere esempi concreti di impresa legata alla montagna e allo sviluppo sostenibile.

L’iniziativa si rivolge a studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, universitari, giovani disoccupati e a chi è alla ricerca di nuove opportunità lavorative, mostrando come sia possibile trasformare la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale in un progetto professionale.

Il percorso proseguirà a settembre con un nuovo appuntamento dedicato al tema “La cultura in montagna – I beni del FAI nei luoghi montani del Nord Italia”, che sarà tenuto da Giuliano Galli del FAI e approfondirà le strategie di gestione sostenibile e valorizzazione dei beni culturali e naturalistici.

La partecipazione all’incontro è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria attraverso il modulo online.