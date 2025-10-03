Lecco. Un nuovo corso gratuito sull’Affido Familiare

Tre incontri tra ottobre e novembre per conoscere le sfide e le opportunità dell’accoglienza dei minori in difficoltà

Aperto a coppie, persone singole e famiglie

LECCO – Il Servizio Affido, gestito da Impresa Sociale Girasole per conto degli Ambiti territoriali di Bellano, Lecco e Merate, organizza un nuovo corso di formazione gratuito rivolto a chi desidera avvicinarsi al tema dell’Affido Familiare.

Il percorso prevede tre incontri in presenza, in programma tra ottobre e novembre, con l’obiettivo di fornire informazioni fondamentali a chiunque voglia comprendere meglio cosa significhi accogliere un minore in difficoltà.

Gli incontri sono aperti a coppie sposate o conviventi, persone singole, con o senza figli, e si terranno presso il Centro per le Famiglie “Dire, fare e giocare” del Comune di Lecco, in via Frà Galdino 7 – Pescarenico, dalle 18.30 alle 20.00.

Programma degli incontri:

– “Il bambino in affido, famiglia d’origine e affidataria: bisogni, risorse ed emozioni” Venerdì 7 novembre 2025 – “I racconti delle famiglie affidatarie”

Il corso offre l’opportunità di confrontarsi con operatori attivi nel settore e di ascoltare le testimonianze dirette di famiglie affidatarie, approfondendo così le diverse sfaccettature di un’esperienza delicata ma di grande valore sociale.

L’iscrizione può essere fatta da QUI